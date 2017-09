Kolmapäeva õhtul käisid korrakaitsjad Tallinnas ümber Keskerakonna rohelise kampaaniabussi. Kuna poliitiline välireklaam on juba esmaspäevast keelatud, siis kas bussile kleebitud poliitikute näolapid tõid erakonnale trahvi?

Politsei pressiesindaja Kristi Ruul sõnas, et politsei vestles eile kampaaniameeskonnaga tavapärase töö osana. „Bussi juures toimus aktiivne valimiskampaania, mis on lubatud. Selle bussi kasutajal on palutud eemaldada bussilt see osa reklaamist, mis on käsitletav poliitilise välireklaamina,“ selgitas ta. Ruuli sõnul kellelegi ettekirjutust ei tehtud ning karistust ei määratud.

Keskerakonna avalike suhete juht märkis: „Politsei leidis tõepoolest, et bussil olev lause, mis ütles, et tuleb seista parema ühistranspordi eest, on käsitletav kui välireklaam. See kleeps eemaldati.“

Ebaseadusliku poliitilise välireklaami tellimise või avalikustamise eest karistatakse muidu rahatrahviga kuni 400 eurot. Kui sama teo on toime pannud juriidiline isik, võib trahv ulatuda 1300 euroni.