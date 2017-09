2012. aasta algul ilmus Eesti esirokkar, tänaseks täielikult muutunud mees, Tanel Padar seltskonda silmipimestaval ilusa brünetiga. Taneli pruutide vahetumist olime näinud varemgi, kuid mida aeg edasi, seda enam sai selgeks, et Kristel Mardisoo on Taneli kõrval, et jääda. Nüüd on Õhtulehe toimetusse aga saabunud info, et Kristel Mardisoo on abielus!

Õhtulehe vihjepostkasti saabus lugejakiri, mis väidab, et Kristel Mardisoo ei kannagi ametlikult sellist perekonnanime ja on hoopiski abielus mehega, kes kannab nime Andreas Metsamaa, kes on tapetud suurärimees Mait Metsamaa poeg.

Kui Andreas Metsamaa nimi toksida sisse abieluvararegistrisse, tuleb sealt välja, et Kristel ja Andreas Metsamaa on abielludes varasuhteks valinud varalahususe. See tähendab, et abikaasad on teineteisest varalises mõttes täiesti sõltumatud – neil pole seadusest tulenevaid ühiseid õigusi vara suhtes, varaga tehinguid tehes pole vaja teise abikaasa nõusolekut ning mõlemad abikaasad peavad tagama teineteise ja kogu perekonna igapäevaste vajaduste katmise ning tegutsema abielulise kooselu huvisid arvestades. Kokkuleppel võivad abikaasad soetada konkreetsed esemed kaasomandisse.