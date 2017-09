“Mäletan, et olime sõbrannaga seal trepi peal, et mis me nüüd teeme. Kogu aeg oli selline tunne, et keegi võtab püssi ja laseb su maha. Sõbranna astus paar sammu edasi, et vaatab seal poes ringi. Aga need mehed vaatasid meid selliste nägudega, et minge ära! See on mu elus ainus kord, kui olen päriselt tundnud surmahirmu. Ma päriselt mõtlesin, et ma olen 19-aastane ja siia Harlemisse ma jään. Keegi ei teadnud ka, et me sinna poodi tulime. Et sealt me enam välja ei tule!” meenutas Vaiksoo hirmutavat olukorda.