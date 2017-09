Kui Tartu Tähtvere õunaõuepäevadega seoses hakati otsima korterit, kus näitus korraldada, poetas Taara puiesteel elav Signe Reppo Voronja galerii peremehele Raul Oreškinile, et näitus võiks toimuda tema kodus ning talle meeldiks väga, kui seal saaks näha Signe Kivi loomingut.

"Unistused tuleb välja öelda, need võivad teoks saada," kostis Raul Oreškin Voronja Galerii korterinäituste kolmanda hooaja avamisel.

Möödunud suvel Tartusse tööle tulnud kunstnik Signe Kivi pole ise varem ühelgi korterinäitusel osalenud, kuid on neist kuulnud ja pidanud neid kvaliteedi märgiks. Ta võttis mõne päeva mõtlemisaega, kuid nii ettepanek kui korteriomanik Signe mõjusid talle nii võluvalt, et kaup oligi koos. Oma osa andis sellele kindlasti ka Reppode elutoa seinal rippunud perepilt, mille autoriks on korteriperemehe õde Tiina Reppo. "Aga ta on ju mu klassikaaslane!" imestas Signe Kivi seepeale, et sellised kokkusaamised ei saa olla juhus.