Tugev edela- ja lõunatuul on täna õhtul kergitanud veetaset Pärnus ligi 110 sentimeetrit.

Ilmateenistuse teatel ulatuvad tuulepuhangud Liivi lahe ümbruses kuni 20 meetrini sekundis.

Pärnulanna rääkis, et merel on torm, veetase tõuseb ning suurvett on vaatama tulnud palju inimesi. Ka surfarid naudivad laintemöllu täiega.

