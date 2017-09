Keskerakonnast välja heidetud ja Edgar Savisaare valimisliiduga käed löönud riigikogulane Olga Ivanova loeteleb värskes videos oma suvise käitumise tagamaid. Ivanova jätkab siiski partei loal tööd keskfraktsioonis.

„10 aastat tagasi ma tulin poliitikasse ja valisin teadlikult Keskerakonna. Miks? Sest siis see poliitiline jõud seisis iga Eesti elaniku võrdsete õiguste eest, seisis kõigile soovijatele kodakondsuse andmise eest, seisis venekeelse koolihariduse säilimise eest. Täna räägib Keskerakond, et 9. mail algas Eesti veelgi karmim okupatsioon, nad on loobunud kodakondsuse andmise nullvariandist ja annavad vaid kolmele koolile võimaluse valida gümnaasiumiastmes õppekeelt. Te seisate 15. oktoobril tõsise valiku ees. Ma kutsun teid Savisaare valimisliidu poolt hääletama. Toetage tema poliitikat ja tema keskerakondlikke väärtusi!“ kuulutab lasnamäelanna.