Venemaal jätkuvad anonüümsed telefonikõned, milles teatatakse lõhkekehadest rahvarohketes kohtades, mille tagajärjel on evakueeritud tuhandeid inimesi. Täna päeval hoiatati, et mineeritud on mitu Peterburi kaubanduskeskust, mille järel võimud viisid läbi evakuatsiooni, kirjutas Interfax.

Peterburis evakueeriti inimesed 13 kaubanduskeskusest, nende seas Galeriist, Stockmannist ja Radugast.

Peterburi elanikud on jaganud sotsiaalmeedias teavet, et evakueerimisel on võimud teatanud, et see toimub „tehnilistel põhjustel“.