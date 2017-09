Juba see, et näitlejanna temaga läbi hakkas käima, on kõnekas: Garbol oli vähe sõpru, ta vihkas väljas käimist ning suutis kord kolleeg Mae Westiga õhtustada nii, et ei öelnud talle ainsatki sõna. Kuid Hauseriga sidus Garbot armastus kalorite piiramise vastu. Mees oli kirjutanud mitu dieediraamatut ning soovitas salenemiseks näiteks õllepärmi. Tõeliseks maiuspalaks, millega end poputada, nimetas Hauser aga petipiima, ning ülistas oma kokaraamatus ka sellerist pikkpoissi, mille koostisained olid püreeritud seller, piim ja pähklid.

Olles end Ameerika mõõdupuudele kohaseks näljutanud, pidas Garbo eluaeg dieeti, kirjutab netiväljaanne The Cut. Iseäranis armastas ta kõikvõimalikke dieedihullusi, mis lubasid kiiret tulemust. Seetõttu pole ime, et 1930. aastatel kiindus Garbo isehakanud loodusteaduste doktorisse Gayelord Hauserisse, kes tegutses staaride dietoloogina, ning kutsus ta lausa oma majja elama.

Elizabeth Taylor oli sunnitud oma keha piitsutama juba lapsest peale. Tulevane superstaar oli alles 11aastane, kui ta valiti mängima filmi „National Velvet” hobusehullust tüdrukust Velvet Brownist. See oli tema esimene peaosa. Kuna produtsendid muretsesid, et ta on liiga õbluke, lubas Elizabeth võtete alguseks kasvada. Ta sõi kolm kuud järjest igal hommikul talumehele sobivat vägevat hommikusööki ja tegi harjutusi rindkere tugevdamiseks. Oma autobiograafias kinnitas Taylor, et kasvas tõepoolest selle aja jooksul ligi kaheksa sentimeetrit.

Eduka filmikarjääri jooksul lubas Taylor endale dekadentlikult külluslikke eineid, kuid ühel hetkel osutasid need talle karuteene. 50ndate eluaastate algul kaalus ta 80 kilo ja pidi end näljutama hakkama. Lõpuks kirjutas Taylor lausa dieediõpiku.

Mullu surnud „Tähesõdade” staar Carrie Fisher paljastas veidi enne surma, et ta saadeti enne 1977. aasta filmis printsess Leia kehastamist dieedilaagrisse. „Nad käsivad sul alati alla võtta,” kinnitas Fisher, kes oli toona 19aastane, Stephen Colberti jutusaates. „Nad tahavad palgata ainult osa minust, mitte tervet mind. Nad tahavad palgata ainult umbes kolm neljandikku, nii et ühest neljandikust pead kuidagi lahti saama!”

Carrie Fisher. (VIDA PRESS)

Carrie kogu tema ilus ei kõlvanud filmibossidele ka vanemana. Selleks, et jätkata Leiana 2015. aasta filmis „Jõud tärkab”, tundis ta kohustust alla võtta 16 kilo. “Tegelen alaga, kus ainsana on tähtsad kehakaal ja välimus. See on nii haige,” kurtis ta ajakirjas Good Housekeeping.

***

Tänapäeva staarid, kel on kästud kaalu langetada

Nia Vardalos (VIDA PRESS)

Nia Vardalos

Filmist „Minu pirakas Kreeka pulm” tuntud Nia Vardalos sai šoki, kui tal kästi võtete ajaks saleneda. Põhines ju stsenaarium tema enese ühenaiseetendusel, mis ta oli oma elust kirjutanud. “Mulle paisati näkku sõnad „ülekaaluline”, „inetu”, „ebaseksikas”. No öelge siis otse välja, et paks!” kurjustas ta hiljem. Vardalos ei lasknud endale pähe istuda ning haaras kontrolli projekti üle enda kätte. Kuid hiljem võttis ta ikkagi ligi 20 kilo alla ja oli häiritud, kui sellele tähelepanu pöörati.

Tina Fey. (AFP/SCANPIX)

Tina Fey

USA koomik Tina Fey alustas sketšisõu „Saturday Night Live” stsenaristina. Kui produtsent Lorne Michaels otsustas, et Tina oleks veelgi parem ekraanil, laitis legendaarne Hollywoodi agent Sue Mengers selle plaani maha. Tema sõnul olevat Fey liiga paks ja üldse näotu. Tina võttis, hambad ristis, 13 kilo alla, ning tema välimus muutus tundmatuseni. Kuid ta kuivas nii kokku, et sõbrad hakkasid tema tervise pärast muretsema ja küsima, kas ta ikka midagi sööb. Nüüd on Tina küll sale, kuid kinnitab, et ei riku enam Hollywoodi äärmuslike ootuste pärast oma tervist.

Marcia Cross. (Reuters/Scanpix)

Marcia Cross

„Meeleheitel koduperenaiste” täht Marcia Cross tunnistas ajakirjandusele, et peab pidevat võitlust söögiisuga. Punapäist kaunitari oli nähtud oma mehega lõunatamas – abikaasa mõnules praekalal kallal, Marcia jõi üksnes mahla. „Mittesöömine on pidev peavalu,” nentis Cross. „Mõnes mõttes makstakse mulle selle eest, et ma ei sööks. See on ehtne põrgu!”

Hayley Atwell. (VIDA PRESS)

Hayley Atwell

Nooruke briti näitlejanna Hayley Atwell oli seitsmendas taevas, kui ta sai rolli Evelyn Waugh’ romaani „Tagasi Bridesheadi” uues ekraniseeringus. Kuid enne võtete algust selgus, et Atwelli peetakse liiga paksuks. Tal kästi dieeti pidama hakata. Atwell kuuletuski – kuni sekkus vanem kolleeg Emma Thompson. „Läksin ühel õhtul Emmale külla ja ta sai väga vihaseks, et ma ei söö ära kõike, mis ta mulle pakub. Rääkisin, miks, ja ta kukkus tuld ja tõrva pritsima.” Thompson helistas produtsentidele ja ähvardas filmist lahkuda, kui Atwelli rahule ei jäeta. Pole vist vaja lisadagi, et sestsaadik polnud Hayley kehakaal kellelgi pinnuks silmas. Ent Thompsoni sõnul on saleduskultus Hollywoodis aina ägenemas. „See, mis sünnib, on kurjast, ja asi läheb järjest hullemaks.”

Jennifer Lawrence. (AFP/SCANPIX)

Jennifer Lawrence

Vähimagi näitlejahariduseta Jennifer Lawrence oli vaid 22aastane, kui ta Oscari võitis. Ometi pole temagi pääsenud kriitikast oma kehakaalu pihta. „Üks inimene ütles, et ma olen paks, et mulle antakse kinga, kui ma teatud arvu kilosid alla ei võta. Mulle toodi pildid, kus ma olin enam-vähem alasti, ning kästi neid motivaatorina kasutada.”

Chloë Grace Moretz. (AFP/SCANPIX)

Chloë Grace Moretz

20aastane näitlejatar Chloë Grace Moretz paljastas hiljuti, et viis aastat tagasi oli ta langenud võtteplatsil 20ndates aastates meeskolleegi halvustamise objektiks. Mees, kes kehastas toona 15aastase Moretzi huviobjekti, väitis, et ei saaks tüdrukuga päriselus ealeski kurameerida, kuna too on liiga paks.

Amy Schumer. (VIDA PRESS)

Amy Schumer