“Ma olen selline inimene, kellele meeldib palju üksi olla. See pole minu jaoks probleem, sest mul on kogu aeg tegemist,” tõdeb laulja Marju Länik, et tööde-tegemiste kõrvalt pole mahti suure perekonna järele igatseda. Marju tõesti ei istu käed rüpes: peale selle, et rahvas valis tema loo „Karikakar“ nädal enne tema 60 aasta juubelit 100 aasta parimaks hitiks, lööb ka tema uus hitt „Süda silmades“ raadiojaamades laineid.

Palju õnne selle puhul, et „Karikakar“ valiti Eesti parimaks lauluks! Kas see tuli sulle üllatusena?

See niitis mu jalust, sest rõõm oli tohutu! Kust ma võisingi sellist tulemust ette arvata!

Sa edestasid „Koitu“, mida peetakse peaaegu Eesti teiseks hümniks. See jäi teiseks.

Kui valitakse Eesti saja-aasta hitti, siis see eeldab, et tegemist on poplooga. „Koit“ on meie vabaduse sümbollaul. Selle kohta ei saa kasutada sõna „hitt“. Inimesed hääletasid tabelisse isamaalisi laule küll, kuid on näha, et prooviti valida siiski pophitti. „Karikakrast“ on ka palju kavereid ja see on kogu aeg populaarne olnud.

hommikusöök staariga - Marju Länik, Anu Saagim restoranis Rae Meierei (Martin Ahven)