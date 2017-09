Eilne hilisõhtu oli Narva kordoni teenistuskoera Rommeli ja tema peremehe Viljari jaoks töine – abi vajas 82-aastane härra, kes läks Toila vallas metsa ja ei jõudnud kella 21ks koju tagasi. Murelikud lähedased võtsid politseiga ühendust ja Rommeli terav nina aitas leida eaka mehe. Ehkki Rommel on valmis teinekordki seenelisi ja marjulisi aitama, on tal neile palve – metsa minnes võtke kindlasti kaasa mobiiltelefon ja katsuge metsast välja saada veel päevavalgel ajal. Kui sina vajad abi või hädas on su lähedane, helista kohe 112. #politseikoer #politsei #K9 #pawenforcement #germanshepherd

A post shared by Eesti Politseikoerad (@eesti_politseikoerad) on Sep 14, 2017 at 7:09am PDT