Enne valimisi räägitakse tihti nn ülehüppajatest, kes valimistevahelisel perioodil on oma parteis pettunud ja erakonda vahetanud. Aga miks ka mitte, kui mõnes teises klubis pakutakse rammusamat leent? Poliitikud on ju mõneti nagu profisportlased, kes tihti klubi vahetavad ja vanuigi mängivad ka madalamates liigades.

Huvitav on jälgida, kes kus kandideerib ja mõistatada, miks ta seda teeb.

Alustame nimekirja algusest. Valimisringkonnas nr 1 (Haabersti) kandideerib IRLi esinumbrina parteitu Mart Luik. Kui ta oli veel Tegusa Tallinna kampaaniajuht, kirjutas Delfi: „Mustamäel sündinud ja suurema osa elust Kesklinnas elanud Luik pole veel otsustanud, kummas piirkonnas ta kandideerib” (19.07.). Ma ei taha midagi ära sõnuda, aga meenusid viimased riigikogu valimised, kus IRLi esinumbriks oli Võru-, Valga- ja Põlvamaal noorpoliitik Maire Aunaste. Avalikul elu tegelasel ei läinud hästi. Kas Mart Luigega ei astu IRL sama reha otsa? Saame näha.

Reformierakonna linnapeakandidaat Kristen Michal on kohalikel valimistel kandideerinud alates 1999. aastast. Varasematel kordadel Kristiines, Kesklinnas ja Pirital kampaaniat teinud raskekahur proovib nüüd kätt Haabersti linnaosas. Kui Michal samas tempos jätkab, on ta pärast 2033. aasta kohalikke valimisi kandideerinud kõigis Tallinna valimisringkondades. Muidugi eeldusel, et pealinna haldusjaotus samaks jääb.

Tallinna Kesklinn (valimisringkond nr 2) paelub oma pilvelõhkujatega. Seetõttu pole imestada, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski eelistab metropoli Narvale, kus ta nelja aasta eest kandideeris.

Taavi Rõivas ei taha Ossinovskist viletsam olla – kolmedel varasematel kohalikel valimistel Haaberstis kandideerinud endine peaminister teeb seekord kampaaniat Viru keskuses ja selle lähiümbruses.

Kristiine linnaosas (valimisringkond nr 3) oleks pilt küllaltki nukker, kui seal ei kandideeriks oravapartei esinumbrina Kaja Kallas. Ilmselt jäi Viimsi, kus Euroopa Parlamendi saadik eelmine kord kandideeris, suurlinna tuledega harjunud poliitikule kitsaks.

Lasnamäe linnaosas kandideerib sotside esinumbrina Eiki Nestor. Miks ka mitte? Kuuel varasemal korral on praegune riigikogu esimees püüdnud hääli Põhja-Tallinnas, aga seekord asendab teda Sven Mikser, kes enne Nestorit kandideeris just Lasnamäel. Aga see pole veel kõik! Mikseri üheks suuremaks konkurendiks on ilmselt Jürgen Ligi, kes viimati kandideeris Kristiines, enne seda Mustamäel ja nüüd on õnnelikult jõudnud ringiga Põhja-Tallinna tagasi.

Pea hakkas ringi käima...

Esi- ja naljanumbrid

IRLi Lasnamäe esinumber on Viktoria Ladõnskaja. Loogiline, ikkagi Lasnamäe tüdruk. Aga tema järel kandideerivad samas nimekirjas Kalle Muuli ja Tiit Matsulevitš, keda Lasnamäe linnaosa esindajatena Tallinna volikogus küll hästi ette ei kujuta. Olin tükk aega segaduses. Aga kui teisipäeval tuli teade, et Kalle Muulist on saanud keskkonnaministri Siim-Valmar Kiisleri nõunik ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu liige, oli pilt kohe selgem. Keskkonnaküsimused vajad lahendamist ennekõike pealinna paesel kaldal, mitte Nõmme turvaliste mändide all.

Keskerakonna linnapeakandidaat Taavi Aas ei kandideeri enam Pirital, nagu kahel varasemal korral, vaid esinumbrina Mustamäel. Talle järgnevad nimekirjas Yana Toomi ema Margarita Tšernogorova ja Edgar Savisaare poeg Erki. Arusaadav, sest kui Savisaared kandideerinuksid üksteise vastu Lasnamäel, olnuksid sealsed valijad mitte segaduses, vaid ahastuses.