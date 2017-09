Käesoleva kirjutise ajendas 14. septembri Õhtulehe juhtkiri pealkirjaga „Politsei peab pakkuma turvatunnet igaühele“. Politseiautodel on kiri „info tel 612 3000“. Oleme ühistu juhatusest korduvalt helistanud abi saamiseks sellel telefonil. Pärast numbri valimist vastab automaatvastaja selgitusega, et „kõik meie kõned salvestatakse, et saaksime parimal moel teid aidata“. Selgub aga, et parimal moel aitamine toimub valikuliselt.

Meie ühistu kesklinna kinnistu värava ees on parkimist keelav liiklusmärk koos tekstiga „Välja arvatud kinnistu valdaja loal“. Kinnistuga seotud autode juhid panevad nähtavale parkimist lubava sedeli ja nendega probleeme ei ole. Kuid on olemas liiklusmärke eiravad autojuhid, kes pargivad auto loata meie kinnistule ja hõivavad ühistu liikmete parkimiskoha. Püüame niisuguseid autojuhte korrale kutsuda sedeli panemisega kojamehe vahele, millel juhime tähelepanu, et on eiratud sissesõidul olevaid liiklusmärke. Osa juhte teeb sellest järeldused ega tule enam meie kinnistule parkima.

Kuid on ka autosid, mille omanikud ei hooli ka korduvatest meeldetuletustest. Sel juhul oleme helistanud politsei ülalviidatud telefonil ja palunud, et politsei edastaks parkimiskeelu märgi eirajale palvega auto ära viia. Korduvate helistamiste põhjal oleme jõudnud arusaamisele, et sageli me ei kuulu politsei silmis nende „igaühe” hulka, kellele abi osutatakse. Tegemist on nagu loteriiga, kord meid aidatakse, siis jälle abist keeldutakse kommentaariga, et erakinnistul toimuv polevat nende rida.

Purjuspäi sõitnud Peeter Oja võeti kinni kodu juures, mis ilmselt on erakinnistu. Miks erakinnistul parkimise keelumärgi jälgimine pole politsei rida, aga miski muu jälle on?

Abi saab reeglina siis, kui helistades satume naispolitseinikule. Kui aga vastab meespolitseinik, siis abi lootus on oluliselt väiksem. Kuna politsei kõned salvestab, siis on soovi korral asjassepühendatutel võimalik ka vastav analüüs teha ja selgitada, kui palju politsei valetab.