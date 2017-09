Portaal Telegram eesotsas selle loojate Mariann Joonase ja Hando Tõnumaaga on teinud 16 aasta vältel põhjalikku uurimustööd ja väidavad, et WTC tornide rünnak on tegelikult kokku klopsitud võltsitud kaadritest.

11. septembri, 2001. aasa hommikul kaaperdasid 19 relvastatud al-Qā‘idah' terroristi USA idarannikult startinud neli reisilennukit. Kaks lennukit, American Airlines'i lend 11 ja American Airlines'i lend 175, rammisid New Yorgi Maailma Kaubanduskeskuse kaksiktorne. Tornid varisesid vähem kui kaks tundi hiljem kokku ja põhjustasid raskeid kahjustusi ülejäänud kompleksile. Kolmas lennuk, American Airlines'i lend 77, rammis Pentagoni ja põhjustas seal osalise varingu. Neljas lennuk, American Airlines'i lend 93, oma sihtmärgini ei jõudnud, sest kukkus Pennsylvanias alla kui reisijad üritasid seda vasturünnakuga tagasi vallutada. Rünnakutes hukkus kokku 2996 inimest, k.a kaaperdajad ja need tekitasid üle 10 miljardi USA dollari varalist kahju.

Pärast rünnakuid langes kahtlus kiirelt Al-Qaedale ja USA ründas terrorismivastase sõja raames Afganistani, et kukutada Taliban, kelle režiimi all terroristid olevat tegutsenud. Samuti kehtestati uus sisejulgeoleku seadus USA PATRIOT Act. Al-Qaeda juht, Osama bin Laden, võttis rünnakute korraldamise omaks 2004. aastal. bin Laden suutis tabamist vältida peaaegu kümme aastat, enne kui USA sõjaväe eriüksuslased ta 2011. aastal Pakistanis tapsid. Rünnakute korraldamisele kaasa aitamises on kahtlustatud ka Saudi-Araabiat, kuid riik on seda alati eitanud ja sellele viitavaid tõendeid ei leidnud ka USA 11. septembri uurimiskomisjon.

Rünnakud avaldasid mõju ka maailma majandusele, sest Wall Street oli suletud kuni 17. septembrini. USA ja Kanada sulgesid pärast rünnakuid ka oma õhuruumi ja ükski tsiviillennuk ei tohtinud startida ja juba õhus olevad pidid võimalikult kiiresti maanduma. USA-sse teel olnud lennud suunati Mehhikosse ja Kanadasse. Õhuruum taasavati 13. septembril. Erandina võisid õhuruumi kasutada sõjaväe ja politsei lennumasinad ja päästekopterid.

Maailma Kaubanduskeskuse rusud koristati ära 2002. aasta maiks ja Pentagon parandati ära aastaga. 2006. aastal alustati New Yorgis uue Maailma Kaubanduskeskuse ehitustöid, ning 2014. aastal avati kompleksi peahoone One World Trade Center. Rünnakutes hukkunute mälestamiseks on ehitatud mitmeid memoriaale. New Yorgis asub kaksiktornide asukohas muuseum ja memoriaalid on avatud ka Pentagoni juures ja Pennsylvanias Shanksville'i lähedasel põllul, kuhu kukkus American Airlines'i lend 93.

Nüüd olge valmis aga vandenõuteooriateks, mida Telegrami tegijate arvates usub üha suurem osa mõtlevast maailmast

James H. Fetzer (73) on uuriv ajakirjanik, teadlane, endine mereväelane ja ülikooliprofessor. Ta on põhjalikult uurinud John F. Kennedy mõrva, 9/11 terrorirünnakuid, senaator Paul Wellstone’i kahtlast surmajuhtumit, Sandy Hooki koolitulistamist, Londoni 7/7 pommitamist jne. Fetzer on andnud välja kokku 26 erinevaid vandenõuteooriaid uurivat raamatut. 2005. aastal rajas Fetzer organisatsiooni Scholars For 9/11 Truth (Õpetlased 9/11 Tõe Nimel). Praegu töötab ta uudisteportaali Veterans Today toimetajana ja veab isiklikku veebiraadiot Radio Fetzer. Fetzer on veendunud, et 9/11 terrorirünnakud olid globaalse eliidi korraldatud vaatemänguline libaoperatsioon, kus tegelikult ei kasutatud ka lennukeid. Järgneb kokkuvõte kahest hiljutisest raadiosaatest Fetzeriga.

Kui NSVL 1991. aastal lagunes, oli ilmne, et sõjatööstuse äri jätkamiseks ja õigustamiseks on vaja tekitada uus koletis, keda terve maailm kartma peaks. Selleks oli 11. septembri terrorirünnak ideaalne idee, sest terve maailm suudeti hirmule ajada. Meile öeldi, et 19 islami äärmuslast kaaperdasid neli reisilennukit ja seda kõike korraldas üks mees, kes varjab end teisel pool maakera Afganistani koobastes. Kuid oli inimesi, kes teadsid juba siis, et Osama bin Laden oli n-ö oma jope, sest 1980. aastatel varustas USA bin Ladeni juhitud Mujahedin-rühmitust maa-õhk-tüüpi rakettidega Afganistanis, et tõrjuda sealt välja Nõukogude Liit. Bin Laden ütles kohe, et tema pole 9/11 rünnakute taga, sest vastavalt koraanile on süütute laste ja naiste tapmine lubamatu. Bin Laden teatas, et valitsuse taga on veel üks valitsus, kelle üle pole kellelgi kontrolli ja nemad üritavad 9/11 süü veeretada moslemite kaela. Isegi endine USA president Bill Clinton on kunagi välja öelnud samad sõnad: “Valitsuse taga on veel üks valitsus ja minul puudub selle üle kontroll.”

9/11 rünnakute taga on palju pettust ja valetamist. Rünnakud korraldati mitte ainult inimkonna hirmutamiseks, vaid ka USA välispoliitika õigustamiseks ja USA-st on saanud ajaloo suurim okupant. Vastu on võetud Patriot Act ja on loodud Homeland Security, mis koostöös NSA-ga (riiklik julgeolekuagentuur) on teinud USA-st enim oma rahvast jälgiva riigi planeedil. Kuid sellega asi ei piirdu, libaoperatsioonid nagu Sandy Hook ja Bostoni maratoni pommitamine korraldati selleks, et sisse viia muudatused USA põhiseaduse 2. (relvakandmisluba tavakodanikele) ja 4. punktis (Posse comitatus, nt šerifil on õigus võtta endale appi tavakodanikke (nn abipolitseinikke), kui selleks on vajadus, kuid valitsuse plaan on igasuguste rahutuste ajal kasutada kohe sõjaväge).

Lisaks sellele, et Osama bin Laden oli endine CIA palgaline, oli ka kogu bin Ladeni “tabamine” 2011. aasta 1. mail täielik farss. Tuletame meelde, et tol hetkel oli Barack Obama reiting ülimadal, tema võltsitud sünnitunnistuse skandaal oli meedias ajalehtedes esiküljel; teda kritiseeriti, et vastupidiselt oma valimislubadustele ei olnud Obama sulgenud ka Guantanamo vangilaagreid ega toonud USA sõdureid välja Lähis-Idast. Meile öeldi, et keegi Guantanamost vihjas, kus bin Laden ennast varjab ja nõnda saadi kätte maailma enim tagaotsitud mees, kelle laipa muidugi meile kunagi ei näidatud – ja Barack Obama reiting tõusis taas kord kõrgele, millele järgnes edukas tagasivalimine teiseks ametiajaks.

Kuid on teada, et Osama bin Laden suri juba 2001. aasta detsembris neerupuudulikkuse tagajärjel Afganistanis. Mitmes kohalikus ajalehes ilmusid selle kohta ka surmateated ning üllataval kombel kajastas seda toona ka FOX News. Sellepärast olidki kõik videod ja pildid bin Ladenist, mida meile pärast 11. septembri rünnakuid näidati, niivõrd kahtlased, sest nendelt paistis, justkui oleks bin Laden aastatega nooremaks läinud.

Enne rünnakuid, aastal 1998

Maailmale avaldati ka foto, kuidas Barack Obama, Joe Biden, Hillary Clinton, Robert Gates jt vaatavad otsepilti bin Ladeni tabamisest, kuid see on ilmselgelt lavastatud foto. Ennast rääkis sisse toonane CIA peadirektor Leon Panetta, kes ütles, et bin Ladeni kättesaamisest polnud esimesed 25 minutit otsepilti, kuid ametlike allikate kohaselt kestis kogu bin Ladeni reid kokku vaid 25 minutit.

Mis lennukid?

Enamik 9/11 uurijatest on üksmeelel selles, et Pentagoni ei lennanud sisse ükski lennuk. Lennuki kohta, mis väidetavalt kukkus alla Shanksville’is, kohta liigub eriarvamusi, mõned arvavad, et seal ei olnud kunagi lennukit ja teised arvavad, et sõjavägi tulistas kaaperdatud lennuki alla. Aga kas on võimalik, et 11. septembri terrorirünnakutes ei osalenud mitte ükski lennuk? Statistikaameti andmed näitavad, et lend 11 (WTC põhjatorn) ega lend 77 (Pentagon) ei olnud 11. septembril üldse graafikus lendamas. Lisaks näitavad FAA (riiklik lennuamet) andmed, et lennukid, mida kasutati lennu 93 (Shanksville) ja lennu 175 (WTC põhjatorn) reisideks, olid teeninduses 28. detsembrini 2005. Tekib küsimus, kuidas saadi mitte lennus olnud lennukid kaaperdada ja kuidas saavad lennukid, mis ennast puruks sõitsid, olla teeninduses veel neli aastat hiljem?

Organisatsioon Pilots For 9/11 Truth (Piloodid 9/11 Tõe Nimel) on teinud tublit tööd ja välja selgitanud, et lend 93 oli tõepoolest õhus tol päeval, kuid hoopis Illinoisis ja veel pärast seda, kui ta väidetavalt kukkus alla Shanksville’is. Samuti ka lennnuk, mida kasutati lennu 175 jaoks, oli samuti õhus tol päeval, kuid veel tunde hiljem Pennsylvanias, kui ta väidetavalt oli juba sisse lennanud WTC lõunatorni. Kui detailselt uurida kõiki nelja õnnetuskohta, siis näeme, et need on kõik fabritseeritud. Soovitan kuulata/vaadata minu loengut Midwest 9/11 Truth Conference Part 2.

See tähendab, et kui mitte ükski lennuk, mis meile öeldi, et kaaperdati, tegelikult 11. septembril oma sihtmärki ei tabanud, siis ükski reisija lennukis ei saanud surma ja seal polnud ka enesetapurünnakuid tegevaid kaaperdajaid. Seega, kogu terrorismivastane sõda põhineb valedel ettekäänetel, mida esitasid rahvale Dick Cheney ja George W. Bush.

Et lennukeid ei olnud mängus Pentagonis ega Shanksville’is, kinnitavad ka esimesed ajakirjanikud, kes sündmuskohale jõudsid. CNN-i uudisteankur Jamie McIntyre raporteeris 11. septembril otse-eetris, et tema ei näe ühtki märki sellest, et lennuk oleks kukkunud Pentagoni või isegi selle lähedusse. Tema sõnad: “Oma lähivaatluse tulemusena võin öelda, et pole ühtegi märki sellest, et lennuk oleks Pentagoni lähistel alla kukkunud. Ainus, mis on, on see Pentagoni osa, mis on sisse kukkunud, ja nagu ma ütlesin, ainsad osad, mis näha on, on nii pisikesed, et need võib käsitsi kokku korjata. Pole suuri lennukisaba tükke, tiibasid, keret… Mitte midagi sellist…”

FOX uudiste fotograaf Chris Cornicki, kes oli esimesena Shanksville’is kohal, ütles samuti, et seal pole mitte midagi sellist, mis viitaks, et lennuk oleks seal alla kukkunud.

WTC kaksiktornide võltsitud kaadrid

Prantsuse filmitegijad, vennad Naudet’d, olid väidetavalt 11. septembri hommikul Manhattanil tegemas dokfilmi New Yorgi tuletõrjujatest ja said kogemata oma filmile kaadri, kuidas esimene lennuk lendab sisse WTC põhjatorni. See on teadaolevalt ainus kaader esimesest lennukist WTC põhjatornis. Kusjuures tänav, millel filmitegijad seisid, kui lennuk neile kaadrisse jäi, kannab nime Duane Street ehk siis samad nimetähed kui meestel endil – Naudet (hääldus “naude’”).

Meil on aga küllaldaselt kaadreid lennust 175 (WTC lõunatorn). Kuid üllataval kombel on mitmed piloodid jõudnud järeldusele, et see lennuk lendab kiiremini, kui on aerodünaamiliselt võimalik, ametlike allikate kohaselt 850–900 km/h. See on aga Boeing 767 tavaline lennukiirus umbes 10 km kõrgusel. Kuid sellisel kõrgusel on õhk kolm korda hõredam, kui on 200 meetri kõrgusel pilvelõhkujate vahel. Seega, õhk paarisaja meetri kõrgusel on liiga tihe, et turbiinid suudaksid seda mootorisse imeda, mis tähendab, et lennuk hakkaks pidurdama. Piloodid on tunnistanud, et sellise kiiruse juures nii madalalt lennates puruneks lennuk tükkideks. Seega me teame, et siin on miskit mäda.

Veel olulisem on aga tõestusmaterjal, mida me näeme videotest, kuidas lennuk justkui sulandub WTC torni sisse.

Puudub igasugune kokkupõrke moment, kus suurel kiirusel alumiiniumist kere puutub kokku 500-tonnise terase ja betooni segust hoonega. WTC põhjatorni väidetavalt sisselennanud lennuk tabas kokku seitset korrust, WTC lõunatornis kaheksat korrust. Me teame, mis juhtub suure reisilennukiga, kui ta põrkab kokku väikese linnuga, mis kaalub vaid paarsada grammi. Tekib auk, lennuk peab maanduma, ja nüüd kujutage ette, et seesama lennuk põrkab kokku selle massiivse 500-tonnise hoonega. Kogu ametlik teooria on absurdne.

1945. aastal lendas B52 pommitaja sisse samuti 70. korruse kanti Empire State Buildingusse, kuid hoone ei kukkunud kokku. Lennuki tiivad tulid küljest ja hoone ees maas oli näha palju lennukirususid. Seega, meil on juhtum ajaloost, kus lennuk lendas sisse kõrghoonesse, see ei kukkunud kokku, sellele järgnes tulekahju, mis levis läbi mitme korruse, lennukirusud kukkusid maja ette maha tänavale.

Isegi kui 9/11 lennukid lendasid kiiremini kui B52 pommitaja, pidanuks saba ja lennuki tiivad kokkupõrkel purunema ja kukkuma hoone ette tänavale maha. Meil on WTC tornide eest palju pilte pärast kokkupõrget ja lennuki rususid ei näe me kusagil. Pole tiibasid, lennuki saba, reisijate laipu, pagasit, istmeid, mitte midagi.

Kui vaadata kaadri haaval, kuidas lennuk siseneb WTC torni, siis pole näha, et hoone fassaadi tekiks mingigi auk ega vigastus. Lisaks on nendest videotest tehtud kaader kaadri haaval analüüse, välja selgitamaks mitme kaadri jooksul läbib lennuk oma pikkuse õhus. Huvitaval kombel kulub lennukil omaenda pikkuse läbimiseks sama palju kaadreid ka hoonesse sisenemisel. See tähendab, et mitte mingit kokkupõrget ei saanud olla, sest lennuki kiirus ei vähene hetkel, kui see hoonesse siseneb – me näeme füüsiliselt võimatut sündmust.

Ulmelised teooriad

Kuna me teame, et need kaadrid on võltsitud, siis tekib küsimus, kuidas see kõik korraldati. On võimalik, et need kaadrid võltsiti juba varem või reaalajas. Me teame, et telepildi viivitus on umbes 14 sekundit ja selle aja jooksul on võimalik CGI-tehnoloogiaga lisada pildile mida iganes. Kolmas teooria on, et kasutati lennukite hologramme, kuvamaks lennukit hoonesse sisse sõitmas. Ma saan väga hästi aru, kui jaburalt see kõik kõlab. Kuid on fakt, et mitmed tunnistajad vannuvad, et nad nägid oma silmaga, kuidas lennuk hoonesse sisse sõitis. Seega, kui need kaadrid võltsiti, siis ei olnuks inimestel võimalik oma silmaga lennukit näha. Nad ei saanud lennutada päris lennukit hoonesse, sest päris lennuk oleks kokkupõrkel purunenud ja enamik sellest oleks kukkunud hoone ette tänavale maha. Neil oli aga vaja saada terve lennuk täielikult hoonesse sisse, kus ta siis plahvataks ja nõnda pseudoettekäänetel väita, et hoone kukkus selle tõttu kokku. Loomulikult nad teadsid, et päris lennukiga seda teha ei õnnestu.

Alumiiniumist kerega lennuk peaks kokkupõrkel minema ka lössi, kuid meile näidatakse kaadrit, kus lennuki nina tuleb teiselt poolt hoonet välja.

Siis teatati, et lennuki mootor on leitud Church & Murray tänava nurgalt, mis väidetavalt pärines lend 175-st. Kui see mootor tõepoolest oleks sinna tänavale kukkunud, siis pidanuks ta tekitama tohutu augu tänavasse, see mootor on aga ilmselgelt sinna lihtsalt asetatud. Kusjuures see mootor ei pärine isegi Boeing 767-lt.

Ametlik teooria väidab, et lennukikütuse põleng põhjustas hoone konstruktsiooni sulamise ja seetõttu varisesid tornid kokku. Underwritersi laborotooriumi sertifikaadi kohaselt pidanuks teras, mida kasutati WTC kaksiktornides, vastu pidama 1000-kraadisele kuumusele vähemalt kolm tundi enne, kui see hakkaks nõrgenema, veel vähem üles sulama. Ekspertide hinnangul põlesid mõlemad tornid vaid umbes 250-, maksimum 600-kraadise kuumusega. Seega põlesid mõlemad tornid vaid tunni jagu ja oluliselt väiksema kuumusega, et kokku kukkuda. WTC kaksiktornid hävinesid täielikult, me ei näe kusagil tohutut korruste hunnikut, mis pidanuks alles jääma 110-korruselise torni varisemisel. Me näeme, et tornid justkui plahvatavad ja rusud lendavad kaarega õhku igas suunas, kuid gravitatsioon toimib ainult ühes suunas – alla. Seega, siin on tegu mingi väga võimsa energiaallikaga, mis seda kõike põhjustab. Kõik korrused püsivad paigal ja ootavad oma hetke, millal nad tolmuks muutuvad. Ja kui see kõik on möödas, siis me näeme, et osa tornist hävines ka allpool 0-korrust.

Mida sa arvad Judy Woodi teooriast suunatud vabaenergia tehnoloogiast, mida tema arvates kasutati WTC kompleksi hävitamisel?

Ma tunnen Judyt väga hästi, olen temaga teinud mitu intervjuud ja koos üles astunud konverentsidel. Kuigi ma arvan, et tema raamat “Where Did The Towers Go?” on üks paremaid omasuguste hulgas, paneb ta minu arvates paneb oma teooriatega veidi puusse. Minu uuringute põhjal kasutati WTC kompleksi hävitamisel hoopis mini- või mikrotuumapomme. Nimelt on WTC rusude tolmu korduvalt uuritud ja sealt on avastatud elemente, mis seal ei peaks olema, juhul kui tegemist poleks tuumatehnoloogia kasutusega: baarium, strontsium, toorium, uraan, lantaan, tseesium, triitium, liitium, kroom jne. Tuhanded päästetöötajad kannatavad müeloomi ja teiste „eksootiliste” vähktõve tüüpi haiguste all, mis tekivad kiirituse tagajärjel. Üle 70 000 newyorklase kannatavad nende vigastuste ja haiguste käes, mille paistab olevat põhjustanud kiirgus. Lähtudes keemilistest elementidest, mida on avastatud WTC tolmust, oleme arvamusel, et kui nad kasutasid peenelt asetatud mini-või mikrotuumapomme, siis need võivad tekitada efekti, mida Wood kirjeldab kui suunatud energia tehnoloogiat. Tehniliselt ongi tegu energiaallikaga, mida saab suunata.

Kõige prominentsem 9/11-liikumise grupp Arhitektid ja Insenerid 9/11 Tõe Nimel on edukalt tõestanud, et ametlik teooria kaksiktornide hävinemisest ei saa mitte kuidagi olla tõene. Kuid minu arvates nende endi väited nanotermiidist ei saa samuti mitte kuidagi olla tõesed, sest nanotermiidi plahvatusjõud on vaid 1/13 TNT-st, mis on universaalne standard. Nanotermiit ei ole piisavalt tugev, et pulbristada betooni ja veel vähem terast. Seega, nanotermiit ei saanud olla hoonete hävingu põhjustajaks, kuid ma ei välista, et seda võidi kasutada n-ö eriefektide loomiseks, näiteks nende aukude tegemiseks hoonete fassaadis, mille väidetavalt tekitasid lennukid.