Eesti Laulu produtsent Mart Normet ütles, ja seda oma kogemuse põhjal, et kõige edukamad on võistlusel just need lood, mis tulevad südamest.

"Eesti Laulu korraldamise ja esitamise juures ma soovitaks vältida võidukiima ja Eurovisioni tohutut hingust kuklasse, see paneb lihtsalt tšakrad kinni," ütles Normet Vikerraadio saates "Stuudios on Sten Teppan", vahendas Menu.

Normet meenutas, et Eesti Laulu kevadine võistlus oli väga ühtlane ja tugev, kuid vähe üllatusi pakkuv. "Võiks olla rohkem nurki ja äärmuseid sees, siis oleks kõigi jaoks põnevam," jagas Normet soovitusi uutele osalejatele.

Normet ei eitanud, et ka Laura ja Koidu "Veronaga" pingutas produktsioonimeeskond Eurovisioonil üle.