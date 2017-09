Kuid toidupank need kaks just kokku liitis ja nii sai number suurem. Otsa sõnul on laste tühjast kõhust rääkides sobivam kasutada sellist väidet: statistikaameti andmetel elas 2015. aastal Eestis absoluutses vaesuses ligi 55 700 inimest, neist 12 500 last.

Paari päeva eest teatas toidupank oma kodulehel ja sotsiaalmeedias, et Statistikaameti andmetel elab Eestis 57 000 vaesusriskis last, kelle jaoks ei ole täis kõht tavapärane igapäevaelu osa. Statistikaameti hinnangul on neid lapsi kordi vähem.

Laste tühjast kõhust rääkides on Otsa sõnul sobivam kasutada materiaalse või sügava materiaalse ilmajäetuse näitajat, mille üks komponent on täisväärtusliku toidu puudumine.

„Eesti statistikaameti andmeil elab Eestis sügavas materiaalses ilmajäetuses ligi 10 000 last, kelle jaoks täis kõht ei ole tavapärane osa igapäevaelust,“ ütleb Ots.

Ta lisab, et toidupanga lehel olev väide justkui oleks see number kordi suurem, on eksitav ning kindlasti nad toidupanga tähelepanu sellele ka juhivad.

Segadus kodulehe ja arvudega

Uurides toidupanga kommunikatsioonijuhilt Marie Kanarikult, kus pärineb info, justkui on Eestis 57 000 igapäevaselt tühja kõhtu tundvat last, kinnitab too, et info on võetud statistikaameti kodulehelt ning on igati üle kontrollitud.

Kui tema tähelepanu juhtida sellele, et statistikaamet peab seda arvu eksitavaks, teatab Kanarik, et erinevus tuleb sellest, et amet arvestab ainult absoluutses vaesuses elavaid lapsi ja seda, et iga päev kannatab tühja kõhtu üle 50 000 lapse, ei olegi toidupank üldse kuskil öelnud.

„Ei ole kirjas, et igapäevaselt tühja kõhtu keegi kannatab. Põhimõte on selles, et ka suhtelises vaesuses lapses elavad lapsed ei saa lubada igapäevaselt täisväärtuslikku toidulauda,“ selgitab Kanarik.

Ta küsib, kus selline info üldse pärit on, nagu oleks toidupank kuskil öelnud, et Eestis elab 57 000 iga päev tühja kõhtu kannatavat last. Kui talle mõista anda, et allikas on nende enda koduleht, teatab Kanarik, et tegemist on tõlgendamise küsimusega.

Hetk hiljem tunnistab ta, et see on vana info, mis tuleb ära muuta ja uued pressiteated ongi juba teistsuguse sisuga. „Viimane pressiteade, mis eile või üleeile välja läks, seal oli konkreetselt teistsugune tekst. Seal ei olnud kirjas päris täpselt niimoodi,“ ütleb Kanarik.