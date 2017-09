Šveitsis kogub end rassistlike maiustuste vastaseks komiteeks nimetav rühmitus allkirju petitsioonile, milles nõutakse, et Aargaus alates 1946. aastast moorapea nime kandvaid kvaliteetseid komme (pildil) tootev Dubleri firma peab oma toodangu ümber nimetama.

Petitsioonis rõhutatakse, et moorapea all mõeldakse üheselt tumedanahalist persooni ning seetõttu on see komminimena selgelt rassistlik. Neljapäeva lõunaks oli petitsioonile allkirja andnud 615 inimest.

Moorapead. (dubler.net)

Moorapäid tootva Dubleri firma omanik Robert Dubler ütles ajalehele 20 Minuten, et ta ei võta niisugust kriitikat tõsiselt ning maailmas on praegu hoopis olulisemaid teemasid. Diskussioon aga jätkub ning juba küsis ka kvaliteetpäevaleht Neue Zürcher Zeitung retooriliselt: „Kas me üldse tohime täna veel „moorapea“ öelda?“