Korraldasime katse ja mekkisime COCOZ tooršokolaade. Toome välja degusteerijate parimad kommentaarid.

COCOZ šokolaad koosneb peamiselt ekstra virgin kookosõlist, toorkakaost ning looduslikust magustajast (agaavisiirup, jakoonijuure siirup), mis tähendab, et tegemist on täiesti uutmoodi lähenemisega šokolaadile.

Tooraine on kvaliteetne ja enamasti ökomärgistusega. Kuna midagi ei kuumutata üle 40 kraadi, et säiliksid kõik väärtuslikud toitained, vitamiinid, ensüümid ja antioksüdandid, siis võib seda maiust liialdamata nimetada tervislikumaks kui tavašokolaad - sellest ka nimi COCOZ patuvaba šokolaad! Sobib kasutamiseks veganitele, toortoidu armastajatele, paleo dieedi järgijatele ja lihtsalt oma tervise eest hoolt kandvatele inimestele!

Tooršokolaad kookosõlist ja toorkakaost

- Väga mõnus mekk. Ma paneks selle hommikupudrusisse, et lisada tervislikkust ja toitvust.

- See on ideaalne magustoit! Pole liiga magus (ma vihkan magusat) ning kvaliteedi maitset on tunda.

- Meeldib see mahe kookose mekk iga kommi juures.

- Minu jaoks ehk liiga tummine.

Tooršokolaad agaavisiirupi ja maasikatega

- Šokolaad on suussulav sõna otseses mõttes! Väga hea maitsega, ei ole liiga magus ega liiga mõru (mis on tihti tooršokolaadide probleem). Samuti on tooršokolaadid tavaliselt veidi kuivad, aga see on ülihea! Nagu päris ja isegi veidi parem.

- Kiitus šokolaadi sees olevate maasikate eest. Süües on tunda värsket maasikamaitset. Tavaliselt ma igasuguseid maasikamagustoite ei fänna, kuna kipuvad olema keemilise maitsega. Seega oli väga hea üllatus. Ühesõnaga kogu kooslus on super.

- Supermaitsev! Pole liiga magus, teisalt on maasikamaitse tugev.

- Hästi rammus suutäis, kookosemaitset on tunda ja sees on mõnusad suured maasikatükid.

- Suhkru asemel on kasutatud agaavisiirupit – mis on ülihea.

Tooršokolaad jakoonisiirupi ja maapähklivõiga

- Soovitan kindlasti maapähklivõi või pähklite sõpradele, väga maitsev. Nämma!

- Meeldib, et pole kasutatud pahasid koostisosi, vaid kõik on toortoit ja looduslik.

- Minu absoluutsed lemmikud olidki maapähklivõiga kommid.

Tooršokolaad jakoonisiirupi ja pähklitega

- Nii armsad südamekesed!

- Kommikesed on üliilusasti pakitud. Kindlasti sobiks kellelegi kingituseks. Minu lemmik.

- Hästi mõnus maapähkel. Täiesti jumalik maitse!

Tooršokolaad jakoonisiirupi ja kohviga

- Mina sööks neid koos kuuma kohviga. Kunagi pole liiga palju kohvi!

- Mõnus mõrudalt magus suutäis.

- Koju jõudes olid kommid kotis ära sulanud, aga sain süüa seda vedelat tooršokolaadi lusikaga. No maitse on väga hea, tummiselt kohvine. Sees on tunda kohviterasid. Tütar ütles, et maitseb nagu tiramisu.

Toode on hetkel saadaval:

- Tartus Boosti müügipunktides -Lõunakeskuses, Taskus ja Kvartalis. Samuti Valete ökopoes.

- Tallinnas on šokolaad müügil Solarise toidupoes ja Viimsi Delices.

- Pärnus on šokolaad saadaval Delice toidupoes.