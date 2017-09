„Kui mõne looga hakkab tunduma, et täna ei viitsi, siis me seda pigem ei mängi,“ räägib Terminaatori ninamees Jaagup Kreem. „Tõsi on see, et 2005. aastal tõstsime „Juulikuu lume“ riiulisse ja ei mänginud seda üldse. Seda sellepärast, et kõik meie kontserdid lõppesid ühe ja sama asjaga,“ meenutab laulja. Riiulisse jäi hitt kaheks aastaks.

Kui Terminaator „Juulikuu lumelt“ jälle tolmu pühkis, tegi ansambel laulust moodsama, vähe karmima versiooni. „Mängisime seda taas pikalt ja nüüd, viimastel kontsertidel, pole seda jällegi mänginud,“ mainib Jaagup. „Me ei tee bändi ainult rahva pärast. Et bänd püsiks värske, peab ka endal olema mõnus ja tore. Vahetame lugusid, teeme neid üht, teist ja kolmandat pidi,“ seletab ta.