“Ta (Merkel) kardab tõepoolest Putini koera, kuid ei karda koer Putinit,” saab lugeda Saksa populaarses nädalaajakirjas Focus ilmunud kirjutisest, mis analüüsis 24. septembril peetavate valimiste eel liidukantsleri tugevaid ja nõrku külgi. Venemaa saatkond Berliinis leidis, et ajakiri on solvanud Venemaa presidenti ja nõuab ametlikku vabandust.

Vabandusnõudega esines Venemaa saatkonna pressiteenistuse juht Deniss Mikerin. Ta kirjutas Facebookis, et kuigi meediale on palju rohkem lubatud kui 20 aastat tagasi, ei ole mõni asi vähimalgi määral arvamus- ega meediavabadusega seotud ja seda ei tohi lubada. Konkreetselt pidas Mikerin silmas ajakirjas Focus ilmunud kirjutist, milles oli juttu koer Putinist. Mikerin leidis, et sellega astus Focus üle punase joone ja peab Venemaa presidendi solvamise eest vabandust paluma.

POLEEMIKAT TEKITAV TSITAAT: Ajakirjast Focus saab esiletõstetult lugeda: “Ta (Merkel) kardab tõepoolest Putini koera, kuid ei karda koer Putinit.” (Facebook)

Kolmapäeval sai Mikerin kirja ajakirja Focus peatoimetajalt Robert Schneiderilt. Mikerin kirjutas Facebookis, et ta ei saanud luba seda kirja avalikustada, kuid üldjoontes olid peatoimetaja seisukohad samad, millega esines päev varem Focuse pressiesindaja, kes selgitas, et tegemist oli iroonilise sõnamänguga, mida on raske adekvaatselt tõlkida vene keelde. Pressiesindaja sõnul tähendab sõna Hund saksa keeles peale koera ka kõva pähklit ja just viimast kirjutises ka mõeldi. See tähendab, et keegi tegelikult ei soovinud Putinit solvata.