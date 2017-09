Kristjan Rabi ja Indrek Vaheoja toovad teleekraanile sel sügisel Eesti talendid ja erakordsed tegelased. „Üllata Eestit“ on uus ja lõbus projekt, milles astuvad üles toredad Eesti inimesed, kes oskavad, omavad või suudavad midagi sellist, mis kõiki teisi leebelt öeldes jalust rabab! Täna õhtul on eetris Eesti augustatum mees, ilusaimad lehmad, suurim tolmuimeja, 26-aastane käesurumismeister Susie ja mootorsaesport!

Suurim üllataja on Eesti enim augustatud mees Gerhard Murro. Gerhardil on hetkel umbes 27 auku ja sugugi kõik ei asu peapiirkonnas. Saates laseb noormees paigutada endale ka dermali – väike polt, mis naha alla pannakse ja selle poldi peale saab erinevaid ehteid kruvida. Ehte paigutamiseks lõigatakse nägu noaga lahti ja surutakse ehe sisse. Tegijad on professionaalid ja veresauna ei toimu, aga nõelte- ja terariistade kartjale võib see siiski kõhedust tekitada. Gerhardit nähes on löödud nii risti ette kui ka tuldud palvet lugema. Kui ta kord trolliga sõitis, pidas üks kaasreisija teda deemoniks.

Järgmisteks üllatajateks on Eesti kõige ilusamad lehmad. Tegu on Tartu külje all elavate kaunitaridega. Marga on punast ja Olivia holsteni tõugu. Lehma iludusvõistlustel hinnatakse näiteks jalgu ja udarat, keha ei tohi olla ülearu lihases ning käituda peab ka oskama. Punased lehmad pidid oma loomu poolest olema äkilisemad ja tujukamad, seda nägid ka saatetegijad koha peal võtteplatsil. Punane ei olnud filmimisest ja koostööst huvitatud, mustakirju oli leebem.