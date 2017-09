„Kui võtta arvesse kõik kostüümid ja nende tagavarad, siis on meil siin üle 2000 kostüümielemendi,“ paljastab Cirque du Soleil’i kostüümipealik Genevieve Maranda.

Iga päev kontrollib kostüümimeeskond – sinna kuulub neli inimest, kes tsirkusea tuuritavad, ning alati ka kaks kohalikku inimest – kõik kostüümid üle. Vaadatakse, et poleks auke, et kõik litrid-pärlid ja kivikesed oleksid omal kohal. Kui mõni kristall peaks laval maanduma, võib see ju halvasti lõppeda. Kostüümid võtavad enda alla poolteist rekatäit.

Genevieve ütleb, et kostüüme tuleb parandada igapäevaselt. „Mõnda ei pea mitu päeva parandama, mõnda parandad iga päev.“

Vaata videost, milliseid kostüüme tsirkuses kasutatakse ja saa teada, milliseid parandatakse kõige tihemini.