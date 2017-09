Rootsi viikingihauda oli maetud naissõdalane, kinnitab ajakirjas American Journal of Physical Anthropology ilmunud uurimus.

Viikingilinnast Birkast on välja kaevatud uhkeid sõdalashaudu, kuhu maetuid on siiani peetud alati meesteks. Taplevaid viikinginaisi on kujutatud keskaegses kirjanduses, näiteks vanad Iiri tekstid räägivad, et Iirimaale tunginud viikingivägesid juhtis Inghen Ruaidh ehk Punane Tüdruk. Sõdivatest naistest on juttu ka saagades, kuid siiani polnud tõendeid, et Põhjala naissõdurid tõesti olemas olid.

Viikingiaja linna Birka asukoht Stockholmi ligidal Mälari järve saarel (Janzig/Europe / Alamy)

Nüüd uurisid Stockholmi ja Uppsala ülikooli teadlased ühest Birka hauast 19. sajandil välja kaevatud luid. Geneetikud kinnitavad, et maetu DNAs pole Y-kromosoomist jälgegi, seega oli ta kindlasti naissoost.