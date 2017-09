Mehe sõnul on ta õnnelik, kui oma 23-aastase kallimaga korra kuus seksida saab. Samas leiab 23-aastane neiu piisavalt aega ja tahtmist, et oma seksleludega mängida.

The Suni suhtenõustajalt palub abi 27-aastane mees, kelle sõbratar on kaotanud iha temaga seksida, kuigi kasutab nädalas kordi oma sekslelusid.

Mees kurdab, kuidas naine ei paljasta tema ees enam oma alakeha. Ja neil haruldastel vahekordadel peab ka tuba olema pime ja naise nägu kaetud.

„Kunagi me suudlesime ja kallistasime pidevalt. Nüüd ma pean seda nuiama, kuid ka siis juhtub enamasti, et ta on liialt väsinud või poetab lubaduse seda hiljem teha,“ kurdab nõutu mees.

Seksinõustaja sekkub

The Suni nõustaja Deidre on veendunud, et midagi on naisega juhtunud, et ta enam suudelda, kallistada ja seksida ei taha.

Deidre soovitab mehel naisega rääkida ja anda mõista, et mees on valmis naise muresid kuulama. Nõustaja sõnul võib mees kuulda nii õiget põhjust, miks naine seksist ja lähedusest hoidub.

„Kui ta ei koge seksides õiget mõnu ja rahuldust, siis see võib olla põhjuseks, miks ta eelistab sekslelusid,“ pakub nõustaja Deidre.