Miks Kristjan Jõekalda puhkusel hotelli varjus? Mille eest pandi Veikko Täär Prantsusmaal vangi? Milline on Krista Lensini elu parim reis? Täna jõuab Kanal 2 ekraanile lustakas erisaade „Minu unustamatu välisreis“, kus armastatud meelelahutajad meenutavad oma kirkamaid reisielamusi.

Kristjan Jõekalda esimene ühine reis koos abikaasaga jääb tänasele sünnipäevalapsele igaveseks meelde, kui Tuneesias olid nad sunnitud kauplejate hordide eest ära põgenema. Elu ja turvalisuse pärast on reisidel muretsenud ka Ago Anderson ja Laura Põldvere, üks Indias ja teine Tais.

Uskumatuid lugusid jagub tänasesse erisaatesse palju. Näiteks selgub, et Veikko Täär pisteti Prantsusmaal viisarežiimi rikkumise pärast pokri . Mundrikandjatega on kokkupuuteid ka Kristjan Kasearul ja Grete Paial, tagamaad neil lugudel on aga hoopis teised kui „Siberi võmmi“ peaosalisel.