On hetki, mil elu raskused matavad enda alla ja tundub, et väljapääsu pole. Kuid on üks võimalus – jagada oma muret. Võttegrupp on oma kaameratega otse sündmuste keerises.

17-aastasel Brigittal on viimasel ajal üha süvenenud probleem, et tema emal pole aega oma tütre ega 12-aastase venna jaoks. Samuti ka kodu koristamise või söögitegemise jaoks, sest ta on kirglikult pühendunud hoopis vabatahtlikule tööle ja heategevusele. Ema Karin on üllas heategevusega tegelev naine, kelle eesmärgid ja tegevus heategevuse vallas on muljetavaldavad. Ta töötab nii varjupaigas kui supiköögis ja hea meelega pakub abi ning peavarju igale hätta jäänud inimesele. Karinil on kaks last lahutatud abielust, kes elavad tema juures. Kahjuks jäävad lapsed aga hätta, sest ema on ametis maailma päästmisega.

Lisaks kõikidele muudele heategevusprojektidele on Karin otsustanud tasuda omast taskust ühe varjupaigast leitud haiguskindlustuseta mehe operatsiooni eest. Pärast lõikust võttis aga taastumine oma aja – oli vaja arstil järelkontrollis käia ja seepärast kutsus Karin kodutu Martini varjupaigast enda juurde elama, et mehe eest paremini hoolitseda. Noorem laps pannakse õe tuppa madratsile magama ning Martinile antakse päris oma tuba. Lastele aga muutub see vastumeelseks ning hea meelega ei soovita enam koolistki koju tulla.