Apollo kino postitas humoorika foto Peeter Ojast, kes on kehastunud Donald Trumpiks komöödiaetenduse „Tramp ja Puutin“ tarbeks. Paistab, et Peeter on otsustanud pärast vägitegusid korralikuks hakata –kokteiliklaasi asemel on mehe peos hoopis smuuti!

Etenduse „Tramp ja Puutin“ maailma esietendus toimub 31. oktoobril Apollo Kino Solaris lavalaudadel.

Nimiosades Jan Uuspõld (Puutin) ja Peeter Oja (Tramp)