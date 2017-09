Laupäeval madalrõhkkond eemaldub kirdesse, kuid selle lohk ulatub üle Soome ja Eesti. Öösel ja õhtul sajab kohati, päeval on sajuhooge laialdaselt. Puhub mõõdukas lääne ja edelatuul, rannikualadel ulatuvad edelatuule puhangud 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 7-13, päeval 13-16 kraadi.

Reedeks jääme madalrõhkkonna lõunaserva ja ilm püsib vihmane, päeval võib kohati olla äikest ja sadu tugev. Edelatuul on öösel jätkuvalt tugev, puhanguti 15, Liivi lahe ümbruses öö hakul kuni 20 m/s, pärast keskööd pöördub tuul saartel läände- ja loodesse ning nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 9-14, päeval 13-15 kraadi.

Pühapäeval jääme väheaktiivsesse madalrõhuvälja. Kohati sajab hoovihma. Öösel puhub mõõdukas edela- ja lõunatuul, päeval on tuul nõrk ja muutlik. Õhutemperatuur on öösel 7-13, päeval 14-17 kraadi.

Esmaspäeval liigub uus madalrõhkkond üle Valgevene kirdesse. Kas selle vihmapilved ulatuvad üle terve Mandri-Eesti või ainult üle Ida-Eesti on täna veel lahtine. Öösel sajab kohati Lõuna-Eestis vihma, päevase sajuala ulatus sõltub tsükloni teekonnast. Puhub valdavalt idakaare tuul, kuid tänase seisuga on see mõõdukas või nõrk. Õhutemperatuur on öösel 8-13, päeval 12-16 kraadi.