Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) leidis neljapäevasel koosolekul, et Tallinna linnajuhtide kinni makstud „Eakate kinoklubi“ pole küll keelatud valimisreklaam, kuid on siiski sobimatu ettevõtmine.

„Loomulikult me jagame seda positsiooni, et omavalitsuse ülesanne on tegeleda nii sotsiaalselt vähekindlustatute kui pensionäride kui ka kultuurilise tegevusega, aga kõiki antud teema kohta teatavaks saanud asju hinnates leidsime, et siin on teatud tunnused, mis viitavad sellele, et seda olukorda võidakse kasutada ka valimiste eel konkreetsete kandidaatide või erakonna või mõne valimisnimekirja propaganda tegemiseks,“ ütles ERJK esimees Ardo Ojasalu ERRile.

ERJK otsustas Kesklinna vanemale Taavi Pukile ja Põhja-Tallinna vanemale Raimond Kaljulaidile saata märgukirja, kus öeldakse, et tegemist polnud sotsiaalprojektiga, neist polnud kena viibida klubi avaüritusel ning saata kutset oma nimel. Samuti leidis komisjon, et tegemist polnud sotsiaalprojektiga nagu linnajuhid seda esitlasid.