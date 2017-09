Proovisime ettevõtte Suhkrupatt omapärast toortorti, sädelevaid pulgakomme ja pehmet beseed ning tegime sellest kokkuvõtte.

Mis aga on Suhkrupatt? "Meie maailm on täis suhkrut, sädelust, vikerkaare värvides erinevaid glasuure ning kreeme," kinnitavad nad ise. Maiustused teeb aga eriti heaks see, et nad valmivad käsitööna parimast naturaalsest toorainest väikeses koduköögis suure armastusega. Kõik maiustused on säilitusainete vabad. Kasutusel on ainult looduslikud ekstraktid ja toiduvärvid. Kõik tooted on 100 % vegan.

Toortort

- Tordil on tugev pähklimaitse, mis mulle väga meeldib. Olen paras pähklinäpp, tuleb tunnistada.

- Sõin torti jääkülmalt ja seda efektsem ta oli.

- Kogu kupatus meenutas veidike jäätisetorti.

- Tordi välimus on üliatraktiivne ja kirsiks tordil on maasikad selle peal.

- Ma polnud vist kunagi varem toortorti söönud ja see tõesti jättis ülimalt hea mulje.

- Tordi keskel oli kakao, mis lisas kogu kompotile tummisust. Kaunistatud on see tumeda šokolaadiga.

- Ei ole liiga magus, pigem selline paraja maitsega.

- Üks kiht kreemi on maapähklivõi maitsega ja teine kiht šokolaadimaitseline. Põhi on tehtud pähklitest ja datlitest. Kõik kokku on mõnus ja omapärane suutäis ning usun, et see on veganite unistus.

- Alguses peale vaadates tundus, et tegemist on pehme ja kreemise tordiga. Et tort on külm, tuli üllatusena.

- Põhi oli väga magus, aga ülejäänud tort pigem mahedama maitsega. Värsked marjad tordil lisavad veidi hapukust ja värskust. Kokku tuli hea kooslus.

Besee

- Selle juures on boonuseks, et tegu on vegan tootega. Ehk siis beseed pole tehtud munavalgest ning lisaks on kasutatud külmkuivatatud mustikaid.

- Ilusa välimusega isuäratavad ja pisikesed nunnupallid. Mina pakuks neid näiteks sünnipäeval suupistena.

- Besee maitses hästi, aga oli tõesti väga magus, nii et piirdusin ainult ühega. Sellest piisas. Tundus olevat suhkruvati maitseline.

Pulgakommid

- No välja näevad need küll ju superilusad!

- Ma pole vist kunagi nii ilusat pulgakommi näinud, isegi mitte väljamaal. Sedavõrd kaunilt sillerdav ja isuäratav. Tahtsin kohe erinevaid maitseid proovida, aga lõppude lõpuks tuli siiski vaid üks valida. Sinakas oli lemmik. See oli äge ja maitses hästi. Suhkruvatt vist.

- Pulgakommi must toon ja kristalne tekstuur sobiks isegi kellegi koju dekoratsiooniks. Või siis armsaks kingiks kõige kallimale. Näiteks jõulude ajal jõulupaki sisse libistada.

- Tekkis selline tunne nagu sööks kristallsuhkrut.

- Seda võiks osta tublile lapsele preemiaks!