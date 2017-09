„Kättemaksukontor“ jätkab värvikate ja ebaharilike teemadega. Marion on murdnud mõlemad jalaluud kahest kohast, ent see ei takista detektiividel edasi töötamast!

Kõik keerleb ühe tapva saladuse ümber. Garaažis toimub tulistamine ning haavata saanud mehel õnnestub pageda ja pugeda ühe juhusliku auto pagasiruumi. Enne surma jõuab ta autoomanikule avaldada väga ohtliku saladuse. Siit saab alguse ahel, kus kõik saladuse teadjad järjest surevad. Mõrvarid arvavad, et paljusid inimesi teise ilma viinud saladus on nüüd Kättemaksukontori valduses. Freya peab oma elu päästmiseks kõvasti jälgi segama. Kuid ometi on kõik hoopis teistmoodi kui esialgu näib...

Sarja uus osa on TV3 eetris täna kell 20.30.