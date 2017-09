Lõuna-Norras Lesjas leidis põhjapõtru küttima läinud Einar Åmbakk viikingimõõga, mis valminud ilmselt 850-950 aastat enne Kristust. Uurijaid aga põletab küsimus, kuidas mõõga kunagine omanik sellisele hüljatud mäele omal ajal jõudis.

Kui Åmbakk mõõka läinud augustis märkas, paistis selle tera kivide vahelt, vahendab RT. Alles siis, kui ta oli leiu välja tõmmanud, sai ta aru, et tegemist on haruldase mõõgaga.

Åmbakk teavitas oma leiust ka Opplandi maakonnavalitsust ning Oslo ülikooli kultuuriloo muuseumi, kes veavad üheskoos liustikuarheoloogia programmi. Mees viis uurijad mõõga leiupaika, kus kasutati ka metalliotsija abi. Midagi enamat piirkonnast siiski päevavalgele ei tulnud. „Mõõk on seega üksikleid,“ ütles üks uurijatest, Lars Pilø.

Viikingimõõk on hästi säilinud – sirge ning ilma kriimustusteta. Teadlased usuvad, et see leiti oma algses asendis. Mõõga sedavõrd hea seisund on tingitud raua kvaliteedist ning ilmastikuoludest. „Enamiku ajast on leiukoht olnud külmunud ning lumega kaetud,“ selgitas Pilø. Mõõgal on tõenäoliselt olnud ka puidust või nahast käepide, mis aja jooksul siiski hävinenud on.

Uurija imestab aga kõige enam selle üle, milline viiking oleks oma kõige hinnalisema eseme sedasi hüljanud? Mõõga leiukoht on paik, mida viikingid oleksid vältinud, seda enam, et liikumiseks parem tee ei asu antud kohast kaugel. „Seega võib oletada, et inimene, kellele mõõk kuulus, oli ehk lumetormis eksinud. Kuid kuidas iganes ta sinna sattus, kas ta oli seal ainiti oma mõõgaga? See on küsimusi tekitav,“ ütles Pilø.