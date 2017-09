Eestit tutvustav kunstiprojekt (R)estart Reality on Edward von Lõnguse viinud kahe kuuga Brüsselisse, Rooma ja Helsingisse. Nüüd lisandus Berliin, mis on tuntud kui Euroopa tänavakunsti pealinn. Berliini tänavatel näeb teistest Euroopa linnadest enim meistriteoseid.

Värvikasse Friedrichshaini peopiirkonda Revaler Straßel tekkis eelmisel nädalal lausa mitu Lõnguse teost. „Märgilise nimega tänavale ilmus ka täiesti uus töö, kus on kujutatud selfie-kepiga hipsterit, kes poseerib Bernt Notke surmatantsust pärit luukerega,“ andis Uus ainest teose lahtimõtestamiseks. Revaler Straßel ehk Tallinna tänaval on arvukalt baare ja peokohti, kus nädala jooksul võib liikuda kuni kaks miljonit inimest.

Lisaks jõudis Lõngus tegutseda Berliini äärealal paikneval eepilisel Teufelsbergi mäel, kus asus külma sõja ajal lääne spionaažijaam ning kuhu Hollywoodi kultusrežissöör David Lynch soovis hilisemal ajal rajada omapärast meditatsioonikeskust. Teise maailmasõja rusudest kokkukuhjatud tehismägi koos ulmefilmilikult mõjuvate luurekuplitega oli kolm aastakümmet hüljatud ning ajapikku on see muutunud elavaks tänavakunstimuuseumiks.

Berlin Street Art juhi Diana Marosseki sõnul on Lõnguse tööd väga läbimõeldud ning teostatud perfektse tehnikaga. „Tema tööd on Berliinis kui sõõm värsket õhku ning inspireerivad tänu kaasatud digitehnoloogiale uue põlvkonna tänavakunstnikke,“ kommenteeris Marossek. „Fakt, et ta on eestlane, üllatab Berliini tänavakunsti skeenet kõvasti – nii kõrgetasemelisi töid ei osatud oodatagi.“

Edward von Lõnguse Euroopa (R)estart Reality tuur on hõivanud tänavakunsti-pealinna märgilisemad paigad, pakkudes silmailu igapäevaselt miljonitele möödakäijatele. (Erakogu)

Esimesed (R)estart Reality teosed leidsid oma koha Tallinn Art Weeki festivali ajal Energia Avastuskeskuse seinal ning Nunne tänaval. Iroonilisel kombel on mõlemad teosed tänaseks üle värvitud ning nii saab digitänavakunstiteoseid esialgu näha teistes Euroopa linnades.

(R)estart Reality on innovaatiline Eestit tutvustav kunstiprojekt, mis on osa Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise ja EV100 rahvusvahelisest programmist. Projekti viib ellu Eesti kaasaegse kunsti keskkond NOAR.eu.