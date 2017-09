Kuidas saada selline maja, kus on mugav elada ja mis ei maksa üleliia palju?

Esimene maja ehita vaenlasele, teine sõbrale kolmas iseendale – kõlab kulunud klišee, aga selles on tõetera sees. Algajana ise maja ehitama asudes võib palju valesti minna, aga tehasemaja võttes see nii ei ole. Selleks, et saada plaanile maja, kus on tõesti mugav elada, on vaja kogemust, teadmisi nii arhitektuurses, ehituskonstruktiivses kui ka ehitusfüüsikas tervikuna. Selleks, et maja ka toimiks, on vaja tunda materjale ja tehnoloogiaid.

Vähese töökogemuse ja ilma vajaliku sertifikaadita arhitekte on turul palju, kes nn „odava raha“ eest tulevastele koduomanikele soodsalt teenust pakuvad, kuid hiljem selgub, et nii õigustest kui ka oskustest on jäänud vajaka ning pettunud tellija peab seepärast uusi kulutusi tegema.

Kogemusi igasuguste majaehitajatega

Oma pea kahe aastakümne pikkuse kogemusega on K-Majad OÜ müügijuht Katrin Sutt näinud igasuguseid majaehitajaid. Ta selgitab, et puitmaja saab ehitada nii, et tellid tehasest paneelid või moodulid, mis on kuivades tingimustes range tehnoloogilise järelevalve all kindlaks kuupäevaks valmis toodetud, korralikult pakendatud ning vastavalt montaaži etapile platsile toimetatud ning väljaõppinud püstitajad koostavad hoone toorkarbi mõne nädalaga.

Võib lasta ka individuaalprojekti järgi maja prussid omal käel saeveskis valmis saagida ja siis ise majakarbi kokku panna. „Tihti kujutavad tellijad ette, et nii on kõige soodsam ehitada, kuid tegelikkuses ei pruugi tulemus piisavalt hea olla, kuna just ehitustehnoloogiline pool ei ole tavaliselt ise ehitades tugev. Välimuselt ja ruumilahenduselt tundub koduehitajale selline lahendus ehk meelepärane, kuid maja kasutamise käigus võivad ilmneda ebameeldivad üllatused kas siis küttearvetes, konstruktsiooni vajumises või koguni niiskuse leketes. Ise platsil maja prusse kokku sobitades tekib tavaliselt ka materjali ülejääk, mida tehasemajade puhul ei esine,“ kommenteerib Sutt.

Kastelli arhitekt teeb tellija soovitud muudatused tasuta

Näiteks Kastelli majatehases valmistatud moodulid valmivad kontrollitud tingimustes ja neid on lihtne majaks kokku panna. Karkassmaja tehnoloogial põhinevas hoones ei ole keeruline projektis muudatusi teha. Kastelli poolt pakutavates majades joonistab Soome arhitekt muudatused plaani ja see on tellijale tasuta. Kastelli maja pre-cut (ettelõigatud karkassi prussid) tehnoloogia puhul on ideaalne võimalus, et tehasemajast saab täiesti omanäoline individuaalprojekt.

Sutt toob välja, et kui väiksemas arhitektuuribüroos on ebapiisavalt ja vähese kogemusega ehitusinsenere, siis majatootjate juures on tavaliselt kaks osakonda, ühes arhitektid, kes mõtlevad välja esteetika, kasutajamugavuse ja arhitektuurse terviklahenduse, teises arhitekt-ehitusinsenerid, kes projekteerivad ja mõtlevad läbi kõik sõlmed, kinnitused, tehniliselt turvalised lahendused. Alates sellest, et välisseintes on kahekihiline soojustus, mis tähendab, et seinakontakti paigaldamisel ei lõhuta aurutõket ja ei teki külmasilda, lõpetades iga detaili ja tehnilise sõlme läbimängimisega.

Õige leidmine on raske

Maja projekt algab pere vajadustest, krundi eripärast, krundist ilmakaarte suhtes, naaberhoonetest jms. Samas annab professionaal oma kogemustega majale tuntavat lisaväärtust. “Plaanil ideaalse lahendusena tunduvas hoones võib olla väga ebamugav elada,” teab Sutt. Lisaks planeeringule on olulised ka toimiv ventilatsioon, küte, elekter ja vesi.

Inimesed, kes kunagi ehitanud pole, ei kujuta tegelikult hästi ette, kui palju peab elamiskõlbliku maja ehitamiseks vaeva nägema. Sageli soovitakse kokku hoida maja projekteerimise faasis, sest selle vajalikkust ei osata hinnata. Tihti ei teata, et lisaks esialgsele eskiisile ja sellele järgnevale arhitektuursele joonisele, paneb arhitekt kokku ka ehitusprojekti, mille kohaselt maja ehitama hakatakse. “Kõik tehnoloogilised lahendused nagu küte, ventilatsioon, vesi ja elekter tuleb täpselt läbi arvutada ja konkreetsele majale kohandada,” möönab Sutt.

HUVITAV TEADA

Soomes paneb Kastelli aastas püsti 2000 tehasemaja, Eestis aga umbes 30.

Kuidas leida pädevad ehitajad? Sellised, kes varem ka mõne maja püsti pannud on. Sutt soovitab eelnevalt tutvuda ehitusettevõtte ajalooga. Kaua ta tegutsenud on, mis on taust ja kes seal töötavad. “Raha tasub usaldada tegijale, kes on juba turul olnud ja häid tulemusi näidanud,” soovitab Sutt.

Soome ehitusuuringud: Kastelli tehasemajad on parimad

K-Majad OÜ müüb Eestisse Soomes toodetud Kastelli maju. Kastelli-Talot OY kuulub 1920. aastal loodud Harjavalta gruppi. Alguse sai kõik aga köögimööbli tootmisest, mida Puustelli kaubamärgi all toodetakse siiani. Sutt toob välja, et juba 26 aastat järjest on Soome ehitusuuringute instituut leidnud, et Kastellis majad on Soome tehasemajade hulgas parimad. Kastelli teeb koostööd mitme ehituskonsultatsiooni partneriga, et kindlustada toodangu vastupidavus aastakümneteks.

„Eesti puitmajade tootjad on suunanud oma toodangu suures mahus eksporti, Soome tootja müüb Eestisse ja teistesse Balti riikidesse,” toob Sutt välja Eesti tehasemajade turu eripära. Tõsi, Eesti turg on väike, Soomes paneb Kastelli aastas püsti 2000 tehasemaja, Eestis umbes 30. “Pakkujaid on palju, kliente vähem,“ tõdeb ta.

Esimene Kastelli tehasemaja Eestis on 15 aastane. Kastelli üks eelis on kindlasti Soome toodangu kvaliteedikuvand. Sutt toonitab veelkord, et tellitud maja tuleb ka õigesti kokku panna ja siin tasub taas usaldada kogemustega tegijaid. Samas on majapaketiga alati kaasas põhjalik jooniste komplekt ja montaaži õpik, et vajalike oskuste korral ka ettelõigatud materjalist omade jõududega maja valmis ehitada. Sutt toob välja, et kvaliteetse pakettmaja toorkarp on üldjuhul nii hea, et ka viletsam ehitaja ei suuda seda täielikult untsu keerata. Kastelli on Eestis maju püstitanud juba üle viieteist aasta.

Tallinnas peab ehitusloa saamiseks arvestama vähemalt aasta. Need, kes mõtlevad, et suvel veel võiks maja püsti panna, on lootusetult hiljaks jäänud. Parim aeg Suti sõnul suvist ehitust planeerida on sügistalvel. “Selle soodustamiseks teeme nn varajase tellija kampaaniaid, et inimesi oktoobris-novembris suviste ehituste peale mõtlema suunata,” toob Sutt välja. See tähendab ka soodsamaid hindu. Oma aja nõuab maja projekteerimine ja Eestis koha peal vajaliku paberimajanduse korda ajamine. Tallinnas peab ehitusloa menetlemiseks arvestama vähemalt aasta, sest see on paljude kooskõlastuste tõttu küllaltki pikk protsess.

"Need, kes täna maja ehitamise protsessiga tegelemist alustavad, saavad kõige varem maja hilissügisel püsti panema hakata,” ütleb Sutt. Loomulikult saab ka talvel ehitada ja läinud aasta pehme talv soosis ehitamist, kuid nii mitmedki tööd nõuavad plusskraade. Ka on talvel ehitamine kallim, sest peab arvestama hoone ehitusaegse küttekuluga.

Kuidas maja ehitamist rahastada?

Unustada ei tohi ka finantsplaneerimist. "Uue maja ehitamiseks vajavad inimesed tihti pangalaenu, kuid sageli ei piisa vaid krundi tagatisteks panemisest laenu teenindamiseks. Vaja võib minna esialgu ka lisatagatist. On ka olukordi, kus lihtsalt hinnatakse oma võimeid üle ning tuleb majaehitamisest päris loobuda,“ märgib Sutt ja lisab, et Kastelli pakub võimalust ehituse edenedes juba osaliselt valmis maja tagatiseks seada ja nii laenusummat tõsta. “Peame olema paindlikud, et inimesed saaks endale maja ehitamist lubada. Ja eestlased saavad ka üha rikkamaks ja majahuviliste ring kasvab,” teab Sutt.

