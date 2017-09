Sõiduteenuse ettevõte Taxify plaanib järgmise Lääne-Euroopa linnana laieneda Pariisi.

Pariisi laienemine on väga varajases faasis, sinna läheb kindlasti veel kuid aega, ütles Taxify OÜ juhatuse liige Martin Villig, edastab ERRi uudisportaal. „Me oleme seal tegemas juriidilisi analüüse ja otsimas inimesi. Kui see muutub konkreetsemaks, siis me saame anda teada.“

Taxify tegeleb Villigi sõnul Londonis tegevuse taas käivitamisega, mille sealne transpordiamet järsult peatas, ja uutele turgudele lähiajal sisenemas ei ole.