Alkoholiaktsiisi tõus soosib eelnõu algatajate hinnangul kange alkoholi eelistamist lahjale alkoholile, mõjutab riigieelarvele ebasoodsalt piirikaubandust ja asendustarbimist ning kahjustab Eesti tootjaid ja kaubandust. Õiguslikult on aktsiisitõus vastuolus õiguspärase ootusega, mille riik lõi 2015. aastal tähtajaliselt sätestatud aktsiisimäärade ning lubadusega, et noid enne 2019. aastat ei tõsteta.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (439 SE) seletuskirjas märgitakse, et 2016. aastal kehtestatud ja 2017. aastal suvel jõustunud aktsiisitõusud olid ülemäärased ja ettearvamatud.

Eelnõu algataja esindaja Jürgen Ligi selgitas, et eelnõu algatajad ei pea alkoholiaktsiisi sugugi halvaks ega alkoholi tarbimist heaks. Kuid tema sõnul jäid makse puudutava kobareelnõu puhul tõsised diskussioonid pidamata. Ligi juhtis tähelepanu ka asjaolule, et alkoholiaktsiisi tõusu tõttu on riigil juba praegu saamata jäänud suur summa.