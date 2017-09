Kui Venemaa lennufirma Aeroflot otsustas stjuardesside palganubri siduda rõivanumbriga, oli lennusaatja Jevegnia Magurina maruvihane. „Olin alguses šokis. See ei tundunud loogiline. Kuidas nad saavad kärpida palka seetõttu, et oled kehalt suurem?“

„Nad ütlesid, et stjuardessi edukus sõltub tema suurusest. See tõesti solvas mind,“ ütles seitse aastat Aeroflotis töötanud naine intervjuus AP-le.

Väljaande sõnul on lennukompanii käitumine seda kummalisem, et sel aastal täitub Venemaal 100 aastat revolutsioonist, mis rõhutab inimestevahelist võrdsust.

Jevgenia Magurina (AP / Scanpix)

Läinud aastal mõõdeti ja pildistati üles kõik Aerofloti stjuardessid. Jevgeniale öeldi, et tal on suured põsed ning kõrge büst ja tal soovitati kanda spordirinnahoidjat. Oktoobris märkas naine, et tema boonusmaksed on lakanud. Ta kõrvaldati ka tulusatelt kauglendudelt.

Kui Jevgenia ülemustelt selgitust nõudma läks, vastati talle, et ta ei kvalifikatseeru Aerolfloti määratud suuruslimiiti, mille piir on 42. Nördinud stjuardessi sõnul kannatasid sellise diskrimineerimise all veel teisedki töötajad.„Nad panevad esikohale välimuse, kuid stjuardessid on ennekõike päästjad. Kujutage ette, kui samad nõudmised kehtiksid ka arstidele. See oleks absurdne.“

Aerofloti stjuardessid poseerimas juunis Pariisis, kus kuulutati välja 2017. aasta parim lennufirma. Esikoha võitis Quatar Airlines, Aeroflot jäi tabelis 30. kohale. (AP / Scanpix)

30% oma töötasust kaotanud naine otsustas Aerofloti vastu viimaks kohtusse minna, kus lennufirma eitas diskrimineerimist, väites, et iga lisakilo tähendab neile suuremat kütusekulu. Siiski otsustas kohtunik, et kompanii taoline kärpepoliitika oli ebaseaduslik.