Kookosmahl ehk kookosvesi on suurepärane toode, sest võib uhkeldada tõelise tervislikkusega. Väike ülevaade, miks on kookosvesi kasulik:

* aitab kaalu langetada

* tänu madalale suhkrusisaldusele aitab ennetada diabeeti

* kustutab janu paremini kui vesi

* kookosvesi soodustab seedimist

* aitab võidelda viiruste vastu ja mürke väljutada, tugevdab immuunsüsteemi

* sisaldab 15 korda rohkem kaaliumit kui spordijoogid (seega on kookosvesi suurepärane janukustutaja trenni tehes), lisaks terve rea teisi mineraale, aminohappeid, vitamiine ja antioksüdante

* aitab lahustada neerukive

* soodustab juuste kasvamist

* tasakaalustab hormoone

Sellest kõigest lähtuvalt korraldasime katse ja proovisime, kas nii tervislik jook maitseb ka hästi. Mekkisime ökopoe Tervisetoode erinevate maitsetega kookosvett. Mis mõtteid need degusteerijates tekitasid?

Kookosvesi ananassimahlaga

- Mulle meeldis väga, lemmik antud valikust. See oli tõesti ananassimahla maitsega, samas polnud selline suhkru ja kalorite üledoos nagu enamasti mahladega.

- Jooksin meeleldi palaval suvepäeval värskenduseks. Tunda on tugevat ananassimekki ja lõhnab megamõnusalt. See on pisut piimjas, samas ananassine. Pakendid kerged ja just sobiva suurusega, et korraga ära juua. Mulle ei meeldi üldse klaaspudelites mahlad, nii et õnneks on need kookosveed täpselt sobivad.

- Andis hea energia terveks päevaks! Tundsin justkui oleksin kogu päevase vajaliku köögi- ja puuviljade koguse kätte saanud. Kindlasti ostan veel.

- Tugevalt on tunda kookose lõhna. Maitsest on aru saada, et veidi ananassimahla on ikka juurde lisatud.

- Jook ise on väga kosutav ja janu kustutav. Eriti hea on seda külmana tarbida, siis on värskust veelgi tunda.

100% puhas kookosvesi

- Väga neutraalne jook. Polnud ei halb ega enneolematult hea. Vee asemel võiks juua.

- Mina kasutaksin seda meeleldi näiteks smuutide sees. Ilmselt lisaks see mingit omapärast maitsenüanssi.

- Kuna ma olen seda tüüpi inimene, kellele ei meeldi igasugused maitsestatud veed, siis on sama lugu ka kookosveega. Proovisin erinevaid maitseid üsna umbusklikult ning selgus, et 100% puhas kookosvesi on päris hea maitsega. Teinekordki võiks juua.

Kookosvesi tsitrusega

- Lõhn on õrnalt tsitruseline. Magusa maitsega.

- Smuutide sisse panna oleks see ideaalne. Mulle meeldis, sest polnud liiga tsitruseline, kuid samas oli hapukust tunda. Kümme punkti kümnest!

- Kookosjookide puhul meeldib see, et need on väikestes papp-pudelites, 330ml on just selline paras kogus. Saab kõik korraga ära juua ega jää külmkappi vedelema.

- Minule kui smuutifännile need joogid väga meeldivad. Mmmmm... eriti kookosene.

- Mulle meeldib, et kõik maitsed on tasakaalus ning tsitrus ja kookos sobivad ülimalt hästi kokku. Olen proovinud tavalist kookosvett, aga see on palju huvitavam ja maitsvam.

Kookosvesi Xiem originaal

- Mulle meeldib see kõvasti rohkem kui lihtsalt kõige tavalisem kookosvesi.

- Maitse on mahe ja neutraalne, aga mitte lääge – ideaalne inimesele, kes armastab kvaliteetseid maitseid, aga samas mitte üle maitsestatud või ebaloomulikke mekke.

- Huvitav. Mekiks veel ühe pudeli, siis saaks rohkem sotti.

Lootose seemne kookosvesi

- Minu absoluutne lemmik! Ei osanud midagi oodata, kuna pole varem lootoseseemnetega tooteid proovinud, aga üllatus sai igatahes positiivne!

- Sobib hästi magustoidu asendajaks.

- Haarasin joogi hommikul tööle minnes kaasa ja nautisin bussis. Mõjus ergutavalt. Sain oma unetsoonist kähku välja ja tööpäev oli väga edukas.

- Ma paneks selle hapukate marjade ja õuna smuuti sisse. See lisaks smuutile magusust ja kogu maitse neutraliseeruks.

- Sobiks ideaalselt pärast trenni joomiseks. Ma arvan, et see aitab kehal taastuda.

