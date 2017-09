Ayana oli hiljuti töökohta vahetanud ja tal tekkis klapp ühe kolleegiga, kirjutab The Sun. Ilusalt alanud sõprus sai aga ootamatu jätku.

Twitteri kasutaja Ayana paljastas veebis, kuidas ta hiljuti tegi ebameeldiva avastuse. Selgus, et tema ja ta kolleeg käivad kohtamas sama mehega...

Nii tuli naise uus sõbratar tema juurde ja tahtis talle näidata kutti, kellega ta oli just sebima hakanud. Telefoni haarates ja Instagrami kontot avades pidi Ayana šoki saama.

„Esimene nimi otsingus oli minu poiss-sõbra Instagram,“ meenutab naine, kuidas ta mõtteis palus, et sõbratar sellele nimele ei vajutaks. Kahjuks nii just läks.

Ayana otsustas esiti vaikida ja mitte öelda, et tegu on tema kallimaga. Lihtsalt mainis, et tunneb kutti juba koolist saadik. Ta tahtis enne rohkem infot saada.

Samal ajal küpses naise peas salakaval plaan. Ayana kutsus uue sõbratari õhtuks endale külla.

Kolleeg jõudis rääkida, et ta viimane aasta selle mehega on väga tore olnud. Võib vaid kujutleda, mida mõtles Ayana, kes oli mehega kolm aastat koos olnud.

Ayana teadis, et kallim jõuab koju pärast südaööd, mistõttu lootis ta, et mees näeb oma naist ja armukest koos teda ootamas.

Mees on aga juba kodus ja parajasti vannitoas. Ayana hõikas mehele, et kui too valmis saab, siis tulgu ja ühinegu naise ja ta kaastöötajaga.

Võite vaid ette kujutada, mis näo tegi šokeeritud kolleeg ja mees, kui viimane seltskonnaga liitus.

Solvunud kolleeg päris Ayanalt aru, et miks ta kohe ei rääkinud tõtt, misjärel ta lahkus.