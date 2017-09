Hittidega „Through The Barricades“, „True“ ja „Gold“ tuntud Briti ansambel Spandau Ballet katsetab pärast solist Tony Hadley lahkumist uusi lauljaid.

Hadley teatas juulist, et lahkub 1980ndate aastate menubändist. „Ta otsustas, et ei taha enam siin olla, nii lihtne see ongi,“ ütles saksofonist Steve Norman Spandau Ballet' kultusplaadi „Through The Barricades“ remasterdamisest rääkiva dokfilmi seansil BBC Newsile.

„Teeme paari nädala pärast proovi ja katsetame uusi lauljaid,“ lisas bassimängija Martin Kemp. „Nii et läheme oma eluga edasi ja kõik käib väga kiiresti.“ Kitarrimängija ja laululooja Gary Kempi sõnul oli bänd olnud Hadley minemakibelemisest teadlik umbes kaks aastat.