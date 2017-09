Naised üle maailma on juba sajandeid kasutanud oma naha ja juuste eest hoolitsemiseks looduslikke koostisosi. Nendest iidsetest teadmistest, kuidas loodus enese kasuks tööle panna, on kujunenud pikkade traditsioonidega ilurituaalid, mis leiavad siiani laialdast kasutust.

Me kõik oleme märganud jaapanlannade eriliselt klaari jumet ja läikivalt siidiseid juukseid. Üks nende saladustest on riisivesi. See looduse kingitus sisaldab kasulikke vitamiine ja mineraale, mis on suurepärased niisutajad ning suudavad nahaga imet teha, seda matistades ja siludes. Lisaks on võluveest abi ka juuksehooldusel, sest selles leiduvad aminohapped tugevdavad juuksejuurt ja pärisvad sellega juuste väljalangemist.

Lavendel - rahustav ja lõõgastav teraapia

Prantsuse naised on aastasadade vältel armastanud lavendliõli selle vananemisvastaste komponentide pärast. Lavendliõitest saadav eeterlik õli on tänu oma erilisele lõhnale ja rahustavale toimele laialdaselt kasutusel ka aroomiteraapias, kus seda kasutatakse depressiooni, ärevuse ja unetuse vastu. „Naised, kes otsivad lisaks rikkalikule hoolitsusele ka lõõgastavat kogemust, siis tasuks poelettidelt piiluda just lavendliõli sisaldavaid ilutooteid,“ soovitab Põldvere.

Mandliõli – supertoit nahale

Väärtusliku toiduainena tuntud mandlid on maailmas ühed laialdasemalt kasvatatud pähkliviljad. Kui muidu on harjutud neid toitainetest tulvil maiuseid tarvitama toiduks, siis Indias on mandlitest saadav õli oluliseks osaks ilurituaalidel. Rikkalik mandliõli on hea just E-vitamiini, tsingi ning paljude muude mineraalide sisalduse poolest, mis kõik on ideaalsed kuiva naha, eriti peanaha hoolduseks. Lisaks kasutatakse Indias õli kõrval ka mandlipiima, mille rikkalik koostis turgutab ja toidab nahka sügavuti.

Mangovõi – ülim niisutaja

Aafrika vihametsade põliselanikud on läbi aegade kasutanud mangot naha ja juuste eest hoolitsemisel. Pehmet magusalõhnalist mangovõid saadakse puuvilja seemnest ning see sisaldab rikkalikult A-vitamiini ja erinevaid antioksüdante, mis aitavad kaasa naharakkude uuenemisele ja tagavad selle elastsuse.

„Mangovõid sisaldavad kehahooldustooted on ka suurepäraste niisutavate omadustega ja sobivad ideaalselt kasutamiseks ajal, mil ilmad hakkavad muutuma jahedamaks ja kui nahk vajab intensiivsemat hoolitsust,“ soovitab Dove’i brändijuht.

Avokaadoõli – sobilik kõikidele nahatüüpidele