Augusti lõpul Tartumaal Ilmatsalu elanike kraanivee kõlbmatuks muutunud kolibakterireostusest pole kohalike elanike teada veel jagu saadud ja aleviku rahvas peab siiani jooma linnast toodud pudelivett. Oma hirmuks said kohalikud teada, et nende joogiveest leiti ka enterokokke. „Ei ole veega meil korras. Midagi on ikka veel vees ja öeldi, et vett on vaja ikka keeta. Nukker on see, et ei Tähtvere valla ega Emajõe Veevärgi koduleheküljel ole ühtegi rida selle kohta, mis praegu toimub. Inimesed on mures ka selle üle, millega seda torustikku läbi pestakse,“ räägib Kooli tee 1 korteriühistu juhatusse kuuluv Heda Kala. Ta lisab, et kuna alevikus enam poodi pole, siis toovad kohalikud joomiseks pudelivee Tartust ning kellel pole selleks jaksu, see keedab kraanivee läbi.

Kala sõnul teeb kurvaks seegi, et Tähtvere vallavalitsus ja volikogu ega Emajõe Veevärk pole korraldanud kokkusaamist, et rahvale olukorda selgitada. Ilmatsalu elanikes tekitas pahameelt mitte ainult iiveldustunne ja kõhulahtisus, vaid ka see, et lasteaiast võetud veeproov näitas reostust, kuid paljud kohalikud said sellest teada juhuslikult ja kaks nädalat hiljem.

Terviseameti pressiesindaja Iiris Saluri ütles Õhtulehele, et ametile teadaolevalt olid Ilmatsalus 5. septembril võetud veeanalüüsid korras, kuid nende näitajate kinnituseks võeti eile kordusproovid, mille tulemused peaksid selguma juba täna. Tulemuste järgi saab terviseamet anda ka lõpliku hinnangu Ilmatsalu joogivee olukorra kohta. Saluri sõnul ei tohi sotsiaalministri 2001. aasta määrusega joogivees üldse olla coli-laadseid baktereid. Samas on olemas ka indikaatornäitaja, mis ei näita otsest ohtu tervisele, kuid annab viite võimalikule veevärgi reostusele välistest allikatest. „Sellises koguses bakterid joogivee tarbija jaoks märgatavat maitsemuutust reeglina kaasa ei too. Kuni püsib kahtlus, on soovitatav vett enne tarbimist keeta,“ ütleb Saluri. ASi Emajõe Veevärk juhatuse liikme Andres Aruheina selgitusel pääses reostus süsteemi tõenäoliselt sipelgate tõttu, kes närisid läbi mahuti luugi isolatsioonikihi. Tema sõnul on vee-ettevõte osa torustikku juba läbi pesnud, kuid osa tööd ootab veel ees, kuna korraga ei taheta kogu alevit veest ilma jätta. Aruhein lisab, et torustiku läbipesu ei ole põhjust karta, kuna selle juures ühtegi kemikaali ei kasutata. Mis aga paljusid Ilmatsalu elanikke taas külma dušina tabas, on see, et nende joogiveest on leitud ka enterokokke. „Ilmatsalu puhul lisandusid coli-laadsetele bakteritele ka enterokokid ja neid peetakse juba potentsiaalselt tervisele ohtlikuks,“ hoiatab Saluri.