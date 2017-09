Politsei selgitas, et poliitik võib oma kandideerimist sotsiaalmeedias propageerida küll, kuid see peab jääma kitsamale ringile ehk Facebooki sõpradele nähtavaks.

"Tuleb hoiduda selle oma suurel seinal kõigile vabalt kättesaadavaks tegemise eest, aga see on väga lihtne ja ei ole mitte midagi problemaatilist ühele kogenud sotsiaalmeedia kasutajale," ütles PPA vanemkorrakaitseametnik Kert Kotkas.

Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) ennetuse ja süüteomenetluse büroo juhi Toomas Loho kommentaar:

„Poliitilise välireklaami piirang on seaduses väga üldsõnaline ja praktika kujuneb üksikute kaasuste pinnalt. 2005. aastast alates, kui see seadusemuudatus tehti, on sotsiaalmeedia tähtsus ja roll oluliselt kasvanud. Kohtupraktika, millele politsei saaks tugineda, on ebapiisav. PPA näeb vajadust seda regulatsiooni täpsustada või muuta, et piirangutest saaksid kõik ühetaoliselt aru. PPA on korduvalt teinud ettepanekuid valimisega seotud õiguse muutmiseks.

Kuigi Facebook jt sotsiaalmeediakanalid on avalik ruum ülekantud tähenduses, ei laiene sotsiaalmeediale välireklaami keeld ja poliitikud võivad ennast sotsiaalmeedias reklaamida. Õigusselguse huvides käsitleb PPA internetis asuvaid meediakanaleid ühetaolistena.