Järva maavanema korraldusel viidi Koeru vallas kiriku vastuseisu tõttu valimisjaoskond koguduse pastoraadist üle vallavalitsusse. Koeru Maarja-Magdaleena koguduselt laekus selline avaldus, ütles Järva maasekretär Rainer Eidemiller. Nii tuligi maavanemal muuta valimisjaoskonna asukohta, nüüd on see Koeru vallavalitsuse hoones. "Meie saime vallajuhtidega kokku ja otsustasime, et mitte kogukonnaga riidu minna ja sellest halb maik ei jääks, siis tõmbusime tagasi ja ei toimu valimised meie pastoraadis ja oleme sellest eemale tõmbunud," on öelnud EELK Koeru Maarja-Magdaleena koguduse juhatuse esimees Eltsa Lõoke ERRile.