Õiguskantsleri hinnangul on jalutushoovi puudumine Võru arestikambris kehtiva õigusega vastuolus, kuid õiguskantsler ei saa kohustada politsei-ja piirivalveametit seda rajama.Kinnipeetava õigus viibida värskes õhus pole tagatud, kui ta paigutatakse jalutuskäigu ajaks vaid avatud aknaga kambrisse. Lõuna prefektuur pole õiguskantsleri seisukohaga nõustunud, teatab õiguskantsler vastuseks vahistatu pöördumisele. Õiguskantsleri seaduse järgi kohaselt võib õiguskantsler kritiseerida, anda soovitusi, muul viisil väljendada oma arvamust, teha ettepaneku rikkumise kõrvaldamiseks. Õiguskantsleri seisukohad ja muud järelevalve väljundid on iseloomult soovituslikud. Õiguskantsler ei saa kohustada PPA-d Võru arestikambri juurde jalutushoovi rajama. „Juhul kui leiate, et jalutushoovi puudumine on tekitanud teile kahju, on võimalik esitada PPAle kahju hüvitamise taotlus,“ soovitab õiguskantsler vahistatule. „Kui PPA jätab kahju hüvitamise taotluse rahuldamata, kui te ei nõustu hüvitise suuruse või viisiga, võib esitada halduskohtule kaebuse hüvitise välja mõistmiseks.“