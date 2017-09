Blogija Marianni ja abikaasa Kardo perre sündis teine laps. Enne sündi kutsusid nad last Lembituks. Imearmas tüdruk sai endale aga väga erilise ja ainulaadse nime - Lende Liis. Eestis on kokku ainult seitse Lendet ja kombinatsioon Lende Liis on ainulaadne. Kui neil oleks sündinud poeg, oleks tema nimeks saanud Marianni vanaisa järgi Endel. Kõige populaarsem tütarlapse nimi oli sel aastal Sofia.

Sügishooajal TV3s alanud tõsielusarjas "Me saime lapse" tõid ekraanile oma lapsesaamisloo viis vaprat perekonda. Kui eelmises osas aidati elule viis armsat beebit, siis tänases saates tutvustati televaatajale sünnitusjärgset protsessi. Üks tähtsaimatest tegevustest on loomulikult uuele ilmakodanikule nime panek.

Mario ja Linda, kes armusid tööpostil supermarketis, said endale igati armsa poisslapse, kellele pandi nimeks Kerdo. Noored vanemad kaalusid ka nime Sten-Kristofer, kuid otsustasid siiski ümber. "Kas on mõtet kahte nime panna, nii kui nii kutsutakse ühe nime järgi. Karl-Erik Taukarile öeldake ka põhiliselt Taukar, seega loobusime sellest põhimõttest," kommenteeris Linda. Nime Kerdo valisid noored vanemad ansambli Respekt solisti Kerdo Mölderi järgi.

Riina ja Madis elavad Kehras ja nende armastuse lugu sai alguse kohalikus vaibatehases. Ilmale tuli pirakas poiss Ragnar, kes kaalus peaaegu 4,5 kg. Nime sai Ragnar populaarse sarja "Viikingid" järgi.

"Riina küsis, mis minu lemmiksarja näitleja on. Ütlesin, et olen koguaeg vaadanud "Viikingid" sarja ja seal on Ragnar olnud vägilane. Ja meie Ragnar on ka suur ja jõuline. Ragnar nagu viikingite kuningas!" kommenteerib Madis nimesündimise lugu.

19-aastasel Birgitil ja tema mehel Tõnisel aidati keisrilõike abil ilmale tore poisslaps Robin. Tõnise ja Birgiti laps sai juba nime enne sündi. Selgus et pooljuhuslikult valitud nimi Robin oli 2016. aastal, kui Robin sündis, aasta populaarseim poisslapse nimi ja see pandi lausa 88le põnnile.

Joogaõpetaja Karina sünnitas oma poja privaatselt ja eraldus siis 40 päevaks täielikku üksildusse, lubamata ligi ühtegi kõrvalist inimest, isegi sugulasi mitte. Karina ja tema beebiga saavad televaatajad kohtuda siis, kui 40 päeva mööda saab.