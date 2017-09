Tegijad ütlevad, et Rahva Raadiot kuulates võib unustada argimõtteid, seda võib lihtsalt ja vabalt kuulata, et autoroolis, sünnipäevalauas, köögis toimetades või sõpradega aega viites oleks alati hea tuju. Rahva Raadio tegemistest räägib lähemalt üks selle asutajatest, muusikaprodutsent Peeter Kaljuste.

Eestlane hindab täna Eesti muusikat rohkem kui vanasti. Kui me räägime eesti keelest, siis väga palju artistid, kes on välja tulnud inglisekeelsete lugudega, on muutnud oma arusaamist ja suhtumist, paljud on eesti keele peale tagasi läinud. Ka noored, kes valdavad inglise keelt perfektselt, kuulavad Eesti muusikat. Eesti keelt tuleb hoida!

Oled välja hõisanud, et tegemist on hea tuju raadioga. Mis on raadio suurem eesmärk?

Me tahame rahvale pakkuda meie oma positiivset muusikat, mida Eesti raadiomaastikul hetkel palju pakuta. Meil on palju raadiojaamu ja seejuures väga häid, aga sellist hea tuju raadiot, mida meie nimetame mitte lihtsalt rahvalikuks, vaid üldrahvalikuks, meil pole. Sellist muusikat mängitakse väga vähe.

Kes on need artistid, keda Rahva Raadiost kuuleb?



Kui hakata peale vanast kaardiväest: Tarmo Pihlap, Mati Nuude, Vello Orumets, Ivo Linna, Apelsin, ja paljud teised — muusika on sellises stiilis, et kui sa raadio mängima paned, tuleb sul hea tuju.



Kas Rahva Raadio uks on avatud ka noortele Eesti muusikutele?

Loomulikult, ega siis sellist üldrahvalikku muusikat ainult vanad tee, noored teevad seda ka! Kui pidu on, siis kuulatakse ka sellised ansambleid nagu Patune Pool, Hellad Velled, Anmatino, Tauri Anni, Taniel Vares jne – kõik nad teevad üldrahvalikku muusikat.

Tegemist on internetiraadioga — kas on plaane liikuda raadiomaastikule ja seal kanda kinnitada?