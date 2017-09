Seda, et tänavune sügis on halvas mõttes eriline, tõdeb ka Tartumaa piirkonnapolitseinik Anti Peiponen, sest Kaagvere külas asuva erikooliga seotud väljakutseid tehakse varasemast rohkem.

Kaagvere küla elanikke häirib, et Maarjamaa Hariduskolleegiumi õpilased käivad küla vahel hulkumas, on kosta nende karjumist ning küla rahvas ei tunne end turvaliselt.

Direktor Maire Reest rääkis, et tegemist on erinevate asjade koosmõjuga – esmalt tavapäraselt raske harjumisaeg, teiseks ootamatult palju õpilasi, aga kolmandaks kaadriprobleemid - õppekeskuses on enam kui sada ametikohta, millest üle kahekümne on täitmata.