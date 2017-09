Lähipäevil peaks selguma, mis saab edasi riigikogu liikme Märt Sultsi eestvedamisel Linnahalli seintele maalitud kunstiprojektist.

Muinsuskaitseamet on seisukohal, et ebaseaduslik maaling peab kaduma. Iseaasi muidugi kui lihtne seda eemaldada on. Täna alustatigi test-pesemisega, vahendas TV3 "Seitsmesed uudised".