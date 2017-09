Ajakirjandusliku eksperimendi raames võtab saatest osa Soome ajakirjanik Juhani Tamminen, kes mängib turisti ja laseb velotaksojuhil end juhtida läbi öise Tallinna. Vihjates seejuures oma soovile – mitte lihtsalt silmailu ja postitants, vaid seks naisega. „Mis on naise hind Eestis? / 60–150 eurot. / Üks tund? / Jah. / Siin on üks seksklubi? / See on stripiklubi, aga seal saab rääkida tüdrukutega, et saada rohkem,“ kõlab velotaksojuhi ja ajakirjaniku omavaheline vestlus. Tamminen viiakse ühte Tallinna striptiisiklubisse.

„Pealtnägijale“ annab intervjuu Artem Porobanyuk, keda 2014. aastal karistati erootilise massaaži salongide pidamise eest, mis seaduse silmis kvalifitseerus kupeldamiseks ja tõi talle kaasa viieaastase tingimisi karistuse. Porobanyuk kinnitab, et on igati seaduskuulekas stripiklubi omanik, kuid Tallinnast leiab paar klubi, kes seadusele sülitavad. Seal saab väidetavalt teha enamat ja minna kaugemale kui lihtlabane sületants.

Tamminen on jõudnud sihtpunkti ehk stripiklubisse, kus väidetavalt raha eest seksi saab. Klubi administraator siiski midagi säärast talle välja ei paku. Ka menüüs olev eskortteenus ei pidavat klubi töötaja sõnul tähendama midagi seksuaalset. Ent ajakirjanik saab jutule ühe tüdrukuga, kellega läheb jutt seksi peale ja striptiisitar annab mõista, et see on võimalik.

Endine strippar: kaks-kolm tüdrukut seksisid klientidega

„Kui ma tööle tulin, siis loeti kohe sõnad peale, et kliendiga ei tohi seksida. Muidu lendad töölt. Aga hiljem selgus, et klubis on kaks-kolm kindlat tüdrukut, kes salaja seda siiski teevad,“ selgitab ühes Tallinna stripiklubis töötanud Tatjana [nimi muudetud] Õhtulehele. Tema kogemus pärineb paari aasta tagusest ajast.

Klubis seda siiski ei tehtud, klient viis tüdruku majast välja ja maksis selle eest tunnihinda. 150 euro eest sai tüdruku endale nii-öelda liisida, et temaga aega veeta. Klassikaline eskortteenus. „Ja seda ei saa keegi jälgida, mida sa temaga teed. Seks ei olnud lubatud, aga eks see jäi tüdruku enda südametunnistusele – kui kaugele on ta nõus minema, et lisaraha teenida,“ selgitab Tatjana.

Kui tihti seksi osteti? „Ma tean kahte-kolme tüdrukut, kes seda kindlalt teevad. Mõni teine võib-olla ka vahel harva. Ega see pole nii, et sa oled oled kabiinis, kui kolleeg teeb mehele sületantsu ja läheb sealt edasi seksiasjaga. Sa ei saa nõnda jälgida. Lihtsalt oli teada, et nemad teevad. Ja kes läksid mehega majast välja, nende tegevuse kohta ei tea ju üldse,“ räägib stripparina töötanud naine.