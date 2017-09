Pruugib kellelgi meist vaid mõne riigijuhi elukohta pikemalt silmitsema jääda, kui asjaomased struktuurid asuvad kohemaid välja selgitama kahtlasena tunduva jälgija tausta ja huvi põhjust. Enamgi veel – kui asi läheb kaugemale ja mängu tulevad ka ähvardused, isegi kui tegemist on sotsiaalmeediaga, on tulemuseks reaalne vanglakaristus.

Viimasel juhul tundis tollane peaminister Taavi Rõivas enda kinnitusel reaalset hirmu, hoolimata pidevast riigipoolsest turvamisest. Arvestades muutunud maailma, pole julgeolekumeetmete pidev täiustamine ime. Riigijuhid on tänu ametikohale pideva tähelepanu keskmes ja seetõttu erilises olukorras.

Kuid mida peab tegema tavainimene, kelle liikumisi kodust tööle ja tagasi jälgib kuude kaupa saateauto, nagu kirjeldab ajaleht Eesti Ekspress? Ei saa olla kahtlust, et iga naisterahvas tunneks sellises olukorras hirmu. Tavakodaniku ja riigitegelase eksistentsiaalsetes hirmudes pole ju põhimõttelist vahet, sest turvalist elu tahab elada igaüks meist. Kui aga Rõivase juhtum leidis kiirelt kohtuliku lahenduse, siis tavakodanik jäi oma murega üksi, või politsei vähemalt ei kiirustanud sellega tegelema, sest jälitaja sai oma tegevust takistamatult jätkata ka ajakirjanduse sekkudes. Me kõik teame, et õhukese riigi tingimustes on ka politsei väga õhuke, seda eriti ELi eesistumise ajal väljaspool vippide turvamisest tiinet Tallinna.Teated üksikute naiste ründamisest pole väga haruldased. Me ei vaja tagantjäreletarkust, kui politsei hakkab asjaga töökamalt tegelema alles siis, kui midagi tõsisemat on juba juhtunud. Kuid olukord, kus politseisse abi järele pöördumine tulemusi ei anna, paneb tavakodaniku kahvlisse – kui politsei ei reageeri, siis kas paluda jälitajast lahtisaamiseks abi tuttavatelt?

Politsei armastab rõhutada, et omakohtu korras arveteklaarimine pole lubatav. Üks markantsematest juhtudest on Peipsi ääres kahe varga surmaga lõppenud omakohus. Selliste olukordade välistamiseks peavad korravalvurid peale manitsemise ka tegudega näitama, et antud juhul jälitaja küüsis hädaline ei tunneks end oma riigi poolt mahajäetuna. Normaalne pole ka olukord, kus politsei asub tegutsema alles pärast ajakirjanduse sekkumist, kui mundriau on ohtu sattunud. Eesistumisel näitab politsei initsiatiivi kõrgete külaliste turvamisel, võttes uudse lahendusena kiire sõidu tarvis kasutusele isegi trammiteed. Samasugust südikust ootame politseilt ka tavakodanike julgeoleku tagamisel.